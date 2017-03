Bears und Jets an Mike Glennon dran?

Donnerstag, 02.03.2017

Informationen von NFL-Network-Insider Ian Rapoport zufolge sollen sowohl die New York Jets, als auch die Chicago Bears Interesse zeigen. Bucs-Geschäftsführer Jason Licht erklärte am Rande der Combine lediglich: "In einem perfekten Szenario würden wir es lieben, Mike zurück zu begrüßen."

New York und Chicago dürften früher oder später händeringend nach neuen Quarterbacks suchen: Die Bears planen allem Anschein nach nicht mehr mit Jay Cutler, während die Verträge der letztjährigen Backups Brian Hoyer und Matt Barkley auslaufen. Bei den Jets auf der anderen Seite stehen Ryan Fitzpatrick und Geno Smith vor dem Absprung, damit stünden noch Bryce Petty und Christian Hackenberg zur Verfügung.

Glennon war in den vergangenen Jahren immer wieder ein Trade-Kandidat, letztlich aber wurde keines der jährlichen Free-Agency-Gerüchte konkreter. Der 27-Jährige hat über die letzten beiden Jahre nur elf Regular-Season-Pässe geworfen (10/11, 75 YDS, TD) und spielt hinter Jameis Winston keine Rolle. In seiner ersten Saison bei den Bucs 2013 kam er noch auf 13 Starts (247/416, 2.608 YDS, 19 TD, 9 INT).

