Panthers: Newton "ohne Zweifel" rechtzeitig fit

Montag, 27.03.2017

Vom NFL Network gefragt, ob Newton bis zum Start der kommenden Regular Season fit werde, erklärte Panthers-Coach Ron Rivera: "Ohne Zweifel. Wir sind da unbesorgt, basierend auf den Gesprächen mit den Trainern und den Ärzten. Ich bin zuversichtlich, dass die Dinge gut laufen werden."

So gebe es einen zunehmend konkreten Zeitplan, weiter betonte Rivera: "Er wird über den größten Teil der OTAs und des Minicamps gemeinsam mit uns arbeiten."

Darüber hinaus erklärte er auch, warum der Eingriff erst so spät durchgeführt wurde: "In meinen Augen war es so, dass die Ärzte abwarten wollten, ob es alleine ausheilen würde, mit dem Gedanken im Hintergrund, dass man seinen Quarterback möglichst nicht operieren will."

Gleichzeitig aber sei es "kein großer Eingriff, soweit ich es verstanden habe. Das sollte schnell ausheilen. Ich denke, die Pause wird ihm gut tun. Es wird seinen Kopf wieder klar machen und ihm dabei helfen, sich neu zu fokussieren. Dabei geht es meiner Meinung nach auch darum, sein Selbstvertrauen wieder aufzubauen. Das hat in der vergangenen Saison einige Schläge einstecken müssen. Dafür gab es verschiedene Gründe, beginnend mit der Offensive Line."

