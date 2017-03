Medien: Peterson will zu den Patriots

Dienstag, 07.03.2017

Das will der Boston Herald erfahren haben und bezieht sich dabei auf eine dem Spieler nahestehende Quelle. Demnach habe Peterson in seiner Karriere bereits über 97 Millionen Dollar verdient, weshalb er für die Patriots sogar über einen Rabatt nachdenken würde - mit dem Ziel, einen Titel zu gewinnen. So habe Peterson in der jüngeren Vergangenheit etwa genau dieses Vorgehen bei Darrelle Revis und Chris Long genau beobachtet.

Immerhin dürfte New England tatsächlich auf der Suche nach einem neuen Power-Back sein. Der Vertrag von LeGarrette Blount läuft aus, die Patriots brauchen dann wieder einen Komplementär-Back zu Dion Lewis und James White.

Diese 2-Down-Rolle wäre in der Theorie ideal für Peterson zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere. Doch dürfte sich das finanzielle Angebot der Pats, sofern es eines gibt, in diesem Zusammenhang auch deutlich unter dem anderer Teams bewegen.

