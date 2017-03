Jimmy G verabschiedet sich auf Instagram

Freitag, 10.03.2017

Garoppolo postete auf seinem Instagram-Account am Freitagabend ein Bild von ihm im Jubelmeer nach Super Bowl XLIX mit der Lombardi Trophy in der Hand. Die Botschaft: "So dankbar für meine Zeit in New England. Peace out Boston."

Seit Saisonende wird Jimmy G schon mit einem Wechsel in Verbindung gebracht und besonders die Cleveland Browns, die gerade auf einer aggressiven Einkaufstour sind, wurden als mögliches Ziel gehandelt.

Noch vor einer Woche gab es zwar Medienberichte, die einen Wechsel des Backups von Tom Brady ausschlossen, doch offenbar kam infolge von Clevelands Trade für Brock Osweiler und einen Zweitrundenpick wieder Bewegung in die Verhandlungen.

Zuletzt kursierten Gerüchte, die Patriots würden einen Trade nur in Erwägung ziehen, wenn zwei Erstrundenpicks im Angebotspaket seien. Am Donnerstag gar hieß es, die Patriots würden den ersten Pick insgesamt im Draft verlangen. Cleveland wiederum verfügt in der diesjährigen ersten Runde über den 1. und 12. Pick insgesamt.

Jimmy Garoppolo im Steckbrief