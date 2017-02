Ausgerechnet! Seahawks holen Walsh

Freitag, 10.02.2017

In den 2015er Playoffs vergab Walsh gegen Seattle 26 Sekunden vor dem Ende ein Field Goal aus 27 Yards, womit die Seahawks im Kühlschrank von Minnesota mit 10:9 in die nächste Runde einzogen. In der Folge fand Walsh, dessen Karriere 2012 vielversprechend begonnen hatte, nie wieder zu seiner Form zurück.

Über die letzten beiden Spielzeiten hatte er insgesamt anhaltende Probleme und wurde Mitte November schließlich von den Vikings entlassen - nachdem er in der 2016er Saison bis dahin vier Field Goals und vier Extra-Punkte vergeben hatte.

Erlebe ausgewählte NFL-Spiele Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Hauschka war über Jahre in Seattle einer der zuverlässigsten Kicker der NFL, doch auch bei ihm ging der Trend zuletzt nach unten. Der 31-Jährige vergab in der vergangenen Regular Season vier Field Goals und sechs PATs. Seitdem der Extra-Punkt aus größerer Distanz ausgeführt wird, hat Hauschka in zwei Jahren elf PATs daneben geschossen.

Der NFL-Spielplan im kompletten Überblick