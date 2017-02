Brady will "bis Mitte 40" spielen

Mittwoch, 15.02.2017

"Ich würde gerne bis Mitte 40 weiterspielen", sagte der 39-Jährige dem Fachportal TheMMQB.com: "Wenn ich mich so fühle wie momentan, ist alles möglich. Man braucht langfristige Ziele, und ich weiß, dass das kommende Jahr nicht mein letztes sein wird."

Der Quarterback hatte seine New England Patriots Anfang Februar im Finale der US-amerikanischen Profiliga NFL in Houston/Texas gegen die Atlanta Falcons (34:28 n.V.) zu einem denkwürdigen Sieg geführt. Nach einem 3:28-Rückstand schafften es die Patriots zunächst in die Verlängerung und sicherten anschließend den Triumph.

Mit 466 Yards Raumgewinn stellte Brady einen Finalrekord auf, auch fünf Super-Bowl-Siege hatte vor ihm noch kein Quarterback verzeichnet.

