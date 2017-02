Wechselt Jay Cutler zu den Jets?

Donnerstag, 09.02.2017

Das berichtete Jason La Canfora von CBS Sports am Mittwoch zum wiederholten Male. Demnach sei ein Wechsel Cutlers zu den Jets "eine Möglichkeit, wenn das Geld stimmt" - und vor allem die jüngste Verstärkung für den Trainerstab in New York bekräftigt diese Gerüchte.

Die Jets nämlich verpflichteten am Mittwoch Jeremy Bates als neuen Quarterback-Coach, Bates hat bereits jahrelang mit Cutler zusammengearbeitet und beide sollen sehr gut miteinander auskommen. Bates trainierte Cutler schon in Denver, und wurde dann 2012 auch nach Chicago geholt, um den Quarterback bei den Bears zu trainieren. Aus jener Bears-Offensive sind neben Cutler auch Receiver Brandon Marshall und Running Back Matt Forte aktuell bei den Jets.

Doch gerade was die Quarterbacks angeht, dürfte Bates innerhalb der Jets die oberste Instanz sein: Head Coach Todd Bowles ist klar defensiv geprägt, der neue Offensive Coordinator John Morton hat in seiner Karriere noch nie Quarterbacks trainiert.

ESPN bringt in diesem Zusammenhang allerdings noch andere Namen ins Spiel: Demnach sollen Tyrod Taylor (aktuell noch bei den Buffalo Bills) und Mike Glennon (Vertrag bei den Buccaneers läuft aus) intern bei Gang Green eine höhere Priorität genießen als Cutler. Der 33-Jährige bringt in seinem aktuellen, bis 2020 laufenden Vertrag für 2017 einen Cap Hit von 16 Millionen Dollar mit, kann aber ab diesem Jahr auch günstig (zwei Millionen Dollar Dead Money) entlassen werden.

