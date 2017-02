Nach Fitz: Auch Palmer macht weiter

Freitag, 10.02.2017

"Ich wollte mir nach der Saison etwas Zeit nehmen und sehen, wo ich physisch und mental stehe", erklärte Palmer auf der Team-Website. "An beiden Fronten kann ich sagen, dass ich bereit bin, die Arbeit wieder aufzunehmen und mich auf die 2017er Saison vorzubereiten. Das ist ein tolles Team mit einer besonderen Gelegenheit. Ich weiß, wie selten das ist und ich könnte mich nicht mehr darüber freuen, ein Teil davon zu sein."

Erlebe ausgewählte NFL-Spiele Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Palmer hatte in der vergangenen Saison hinter einer anfälligen, verletzungsgeplagten Offensive Line zahlreiche Hits sowie insgesamt 40 Sacks eingesteckt, weshalb er Berichten zufolge ernsthaft mit dem Gedanken ans Karriereende spielte. In der Folge hatte der 37-Jährige vor allem über die erste Saisonhälfte auch große Probleme, steigerte sich aber im Laufe des Jahres und zeigte, dass er physisch noch nicht am Ende ist.

Gleichzeitig ließen die Cards-Verantwortlichen verlauten, dass ein junger Quarterback für die Zukunft für diese Offseason eine hohe Priorität genießt, um dann hinter Palmer aufgebaut zu werden. Am Freitag wird dessen Gehalt für 2017 über 15,5 Millionen Dollar vollständig garantiert.

Der NFL-Spielplan im kompletten Überblick