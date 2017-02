Jets entlassen Nick Mangold

Samstag, 25.02.2017

Laut NFL-Insider Ian Rapoport ist der 33-Jährige nicht an einem Karriereende interessiert und wird somit Free Agent. Mangold bedankte sich via Twitter beim ehemaligen Arbeitgeber: "Zwar ist es ein trauriger Tag für mich, viele tolle Trainer, Teamkollegen und Verantwortliche verlassen zu müssen. Dennoch freue mich darauf zu erfahren, was mich in der Zukunft erwartet."

Mangold wurde von den Jets in der ersten Runde des Drafts 2006 ausgewählt. Bis zur Saison 2016 startete er in 154 von 160 möglichen Spielen und wurde siebenmal in den Pro Bowl gewählt. 2009 sowie 2010 wurde Mangold zum All-Pro ernannt.

Eine Knöchelverletzung legte ihn allerdings fast über die gesamte Spielzeit 2016 lahm. Vor dem letzten Jahr seines Sieben-Jahres-Vertrags, der den Cap der Jets in der kommenden Spielzeit mit über 9 Millionen Dollar belastet hätte, wird Mangold nun Free Agent. Backup-Center Wesley Johnson wird vermutlich die Position in New York übernehmen.

Nick Mangold im Steckbrief