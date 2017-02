Kyle Shanahan neuer Head Coach der 49ers

Dienstag, 07.02.2017

Der 37 Jahre alte Shanahan, seit 2015 Offensive Coordinator in Atlanta und damit der Boss von Quarterback Matt Ryan, war bereits in den letzten Wochen als zukünftiger Coach in San Francisco gehandelt worden. Eine offizielle Stellungnahme gab es vor dem Super Bowl jedoch nicht.

Nun steht der Wechsel jedoch fest. Nach einer Rekordsaison 2016, in der die Falcons eine der besten Offenses der NFL-Geschichte aufboten, bekommt Shanahan seinen ersten Job als Head Coach. Er hatte 2006 im Alter von nur 26 Jahren als Wide-Receiver-Coach bei den Houston Texans angefangen und 2008 dort die Aufgabe des Offensive Coordinators übernommen. Den hatte er auch bei den Washington Redskins (2010-2013) und Cleveland Browns (2014) bekleidet, bevor er nach Atlanta gewechselt war.

Shanahan wird bei den 49ers an der Seite des neuen General Managers John Lynch arbeiten. Laut NFL Network Insider Ian Rapoport bekommen beide einen Sechsjahresvertrag, Shanahan soll auch die Kontrolle über den Aufbau des Kaders erhalten.

Die 49ers hatten die Playoffs mit nur zwei Siegen aus 16 Spielen klar verpasst und Head Coach Chip Kelly nach nur einer Saison entlassen. Shanahans Job wird es unter anderem sein, eine der schlechtesten Offenses der NFL (Platz 31 in Yards pro Partie) auf Vordermann zu bringen. Allerdings steht ihm dafür mit rund 80 Millionen Dollar auch eine Menge Cap Space zur Verfügung.

