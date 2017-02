Watt: Ärzte geben "vollständig grünes Licht"

Mittwoch, 01.02.2017

Auf einer Pressekonferenz in Houston erklärte Watt, dass er "vollständig grünes Licht für Football" erhalten habe. Für ihn gebe es daher "keinen Grund" zu der Annahme, dass er zum Start der Team-Saisonvorbereitung nicht dabei sein könnte.

Weiter berichtete Watt: "Wir sind jetzt nach dem ganzen Reha-Prozess - von der Reha zum Wiederaufbau zum Sportler zum regulären Training und schließlich zum Training als Elite-Sportler. Ich hatte jetzt genügend Zeit, um die Reha so systematisch anzugehen, wie man es machen sollte, und um die richtigen Dinge mit der nötigen Geduld, aber auch gelegentlich der nötigen Aggressivität anzugehen."

Watt musste sich über das letzte Jahr drei Operationen unterziehen, zwei am Rücken, eine an der Leiste. Der D-Liner gab zu, dass er auch aufgrund seines eigenen Stolzes zu Saisonbeginn zu früh zurückgekehrt sei - in der Folge war die Saison für ihn bereits Ende September vorzeitig beendet. Er habe gelernt, dass er "sehr hart, aber auch sehr schlau" trainieren muss.

