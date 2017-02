"Tom Brady fragte: Wo ist mein Trikot?"

Mittwoch, 08.02.2017

Disclaimer: Es handelt sich um Teil 2 des Interviews mit Kevin Cox. Im Vorfeld von Super Bowl LI hatte er bereits Einblicke in seine Vorbereitung gegeben und seine persönlichen Lieblingsfotos mitsamt den Geschichten dazu präsentiert.



SPOX: Herr Cox, Sie kommen aus Atlanta - der Super Bowl muss für Sie ein ganz besonders verrücktes Spiel gewesen sein. Konnten Sie sich überhaupt voll auf Ihren Job konzentrieren?

Kevin Cox: Ich komme zwar aus Atlanta, bin aber Bears-Fan. Trotzdem habe ich den Falcons die Daumen gedrückt. Aber ja, ich konnte fokussiert bleiben. Als Fotograf sieht man das Spiel immer ein wenig anders als alle anderen. Wir schauen zwar durch die Kameralinse, aber wir sehen alles, was während des Spiels passiert. Man muss das Spiel analysieren, sich Strategien zurechtlegen und versuchen, für die Rushes, Pässe, Sacks und Touchdowns bereit zu sein. Beim ersten Touchdown der Falcons etwa kam Devonta Freeman tatsächlich direkt auf mich zu. Einige Plays sind letztlich vor meiner Nase passiert, allerdings war es auch mein insgesamt schon siebter Super Bowl. Ich habe gelernt zu antizipieren, wo die Action stattfindet.

© getty

SPOX: Wie ließ sich diesen Super Bowl aus Ihrer Perspektive denn mit denen der vergangenen Jahre vergleichen?

Cox: Ich habe noch nie eine so vollgestellte Seitenlinie erlebt! Da waren viel mehr Kameraleute und Fotografen, als es Platz gab. Normalerweise können wir hinter der Endzone und an den Seitenlinien arbeiten, aber in Houston waren die Seitenlinien sehr kompakt und schmal. Außerdem gab es drei sehr breite Fernsehtürme in drei der Endzonen-Ecken - also einfach wenig Platz. Gleichzeitig war es natürlich ein historisches Spiel, die erste Overtime im Super Bowl und eines der besten Comebacks in der Geschichte des Super Bowls!

Getty-Fotograf Kevin Cox © getty

SPOX: Wie kann man sich in diesem verrückten Rahmen Ihre Rolle vorstellen? Wie bereiten Sie sich vor, worauf kommt es während des Spiels an?

Cox: Vor dem Spiel geht es darum, das Feld und meine Position genau zu überprüfen. Ich hatte eine "mobile" Zuteilung. Es gibt immer stationäre Fotografen in jedem Viertel des Feldes, die mobilen Fotografen gehen dahin, wo das Spiel stattfindet. Nach dem Spiel war es meine Aufgabe, Tom Brady zu folgen und ihm nicht mehr von der Seite zu weichen. Dem Quarterback zu folgen, der gerade gewonnen hat, ist schwierig - und nach diesem Spiel war es ganz besonders schwer. Am Ende waren mehr Menschen auf dem Feld, als ich jemals in irgendeinem Super Bowl gesehen habe.

SPOX: Ist Ihnen dann bei Brady irgendetwas Besonderes aufgefallen? Gab es eine kuriose Szene?

Cox: Tatsächlich, ja! Ich war in der Kabine, als Tom Brady merkte, dass sein Trikot verschwunden ist. Als ich hineinkam, hatte Tom gerade den Raum verlassen, also habe ich einige Bilder von Patriots-Spielern mit der Trophäe gemacht. Dann kam er zurück und hat sich hingesetzt, seine Tasche durchsucht und gefragt: "Wo ist mein Trikot?" Er hat dann hektisch in seinem Spind geschaut, aber das Trikot war weg. Gerade eben hatte er den Super Bowl gewonnen und dieses monumentale Comeback angeführt - und jetzt war sein Trikot weg. In diesem Moment schien ihn das mehr zu beschäftigen, als die Tatsache, dass er gerade nach einem so epischen Sieg das Feld verlassen hatte. Dabei entstand auch dieses Bild.

© getty

SPOX: Sie fotografieren ja nicht nur Football-Spiele, sondern Sportereignisse auf der ganzen Welt. Was ist für einen Fotografen generell die besondere Herausforderung beim Football?

Cox: Ich versuche die Quarterbacks, die Teams und die Formationen zu verstehen. Ich habe selbst Linebacker gespielt und versuche zu verstehen, was passiert - bevor es passiert. Dann kann ich schnell auf alles reagieren. Letztlich geht es allerdings bei jedem Sport darum, das Spiel und die Spieler zu verstehen.

SPOX: Gab es denn schon einmal ein Event, bei dem Sie die Sportler oder die Regeln kaum kannten und sich alles neu beibringen mussten?

Cox: Ich will es mal so sagen: Man muss sich immer vorbereiten, für jedes Event. Manchmal heißt das auch, dass man sich neue Namen einprägen oder einen neuen Sport verstehen muss. Der Trick ist es letztlich, die Augen offen zu halten und sich auf das Unerwartete vorzubereiten. Sobald man einen Sport oder Sportler kennt, und ein Gefühl für ihre Bewegungen entwickelt, kann man Dinge besser vorhersagen.

SPOX: Gibt es einen Sport, den Sie als Ihre Spezialität bezeichnen würden?

Cox: Ich würde schon sagen, dass Football meine Spezialität ist - immerhin stamme ich aus dem Gebiet der besten College-Football-Conference des Landes. Aber es macht mir auch Spaß, vielseitig aufgestellt und bereit zu sein, alles und jeden zu fotografieren. Man lernt nie aus und es ist wichtig, sein Handwerk immer zu verfeinern. Man muss sich auf jedes Event auf unterschiedliche Art und Weise vorbereiten.

SPOX: Arbeiten Sie auch in anderen Bereichen? Oder nur Sport?

Cox: Also grundsätzlich mache ich schon nur Sport. Aber gelegentlich helfe ich anderen Teams aus, wenn in meiner Nähe jemand Hilfe benötigt. Das muss man dann komplett anders angehen, aber gleichzeitig gibt es auch Ähnlichkeiten. Man muss das Umfeld verstehen und für die Veränderungen bereit sein.

SPOX: Heutzutage sieht sich ja jeder als Fotograf, jeder kann mit Handys, Tablets, etc. Fotos schießen. Beeinflusst das Ihre Arbeit?

Cox: Ich glaube nicht, nein. Professionelle Fotografen üben jahrelang, um dieses Level zu erreichen. Für mich ist ein Fotograf jemand, der ein Auge für kreative Dinge hat und verschiedene Blickwinkel einfangen kann, während er auch auf unvorhersehbare Dinge vorbereitet ist. Außerdem spielt natürlich der Zugang zu bestimmten Dingen eine Rolle. Man kann mit Handys heute unglaubliche Fotos schießen, aber professionelle Fotografen sind unten am Feld logischerweise näher dran.

SPOX: Gibt es in Ihren Augen überhaupt noch eine echte Wertschätzung für Ihre Arbeit?

Cox: Viele Leute verstehen in meinen Augen zumindest den ganzen Prozess nicht, den ein Fotograf in seiner Karriere durchlaufen muss. Da geht es um viel mehr, als nur ein Foto zu schießen. Ich nehme gerne Freunde zu Events mit, als Assistenten, weil sie so den Rahmen eines solchen Events aus der Sicht eines Fotografen verstehen.

