Nächster Einjahresvertrag? JPP erhält Tag

Dienstag, 28.02.2017

Das berichteten mehrere Medien übereinstimmend, JPP kassiert damit 2017 durch den Tag 17 Millionen Dollar. Bereits in der vergangenen Saison hatte der Defensive End unter einem Einjahresvertrag gespielt: Pierre-Paul hatte sich im Juli 2015 bei einem Feuerwerks-Unfall schwer an der Hand verletzt und anschließend eine Weile gebraucht, ehe er wieder in Form kam.

Erlebe ausgewählte NFL-Spiele Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

2016 aber spielte er, neben den neu verpflichteten D-Line-Kollegen Olivier Vernon und Damon Harrison, eine starke Saison: JPP führte die Giants in Sacks und Quarterback-Hits an, ehe er sich in Week 13 eine Leistenverletzung zuzog und die Saison für ihn damit beendet war.

Damit bleibt abzuwarten, ob sich beide Seiten auf eine langfristige Lösung einigen können: Pierre-Paul hatte bereits vor wenigen Wochen dem NFL Network erklärt, dass er keinen erneuten Einjahresvertrag unterschreiben wird: "Ich habe genug bewiesen." Sein Berater Doug Hendrickson allerdings hatte noch am Montag gegenüber der New York Post vermeldet, dass beide Seiten "nicht einmal in der Nähe einer Einigung" sind.

Der NFL-Spielplan im kompletten Überblick