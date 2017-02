Medien: Falcons entlassen Defensiv-Coaches

Mittwoch, 08.02.2017

Das berichtete Alex Marvez von Sporting News am Dienstagabend. Demnach werden sowohl Defensive Coordinator Richard Smith, als auch D-Line-Coach Bryan Cox nicht zurückkehren.

Atlantas Defense spielte im Super Bowl gegen New England über 90 Snaps und gab in der Folge einen historischen 25-Punkte-Vorsprung ab. Laut Marvez wären beide Coaches aber mutmaßlich in jedem Fall entlassen worden.

Dennoch kommt die Nachricht überraschend. Unter Smith, von 2011 bis 2014 Linebacker-Coach der Denver Broncos, hatte sich die Defense seit 2015 konstant verbessert. Insbesondere im Laufe dieser Saison war eine unbestreitbare Lernkurve bei der jungen Defensive sichtbar.

Infolge des Wechsels von Kyle Shanahan werden die Falcons 2017 mit zwei neuen Coordinators und mehreren neuen Position-Coaches in die Saison gehen.

