Redskins: Cousins "unser Quarterback"

Donnerstag, 26.01.2017

Gegenüber Sirius Radio erklärte Team-Präsident Bruce Allen: "Ja, Kirk ist unser Quarterback. Er hat über die letzten beiden Jahre gut gespielt. Ich weiß, dass es da draußen Spekulationen gibt, aber die kommen nicht von uns."

Auf die Nachfrage, ob die Wahrscheinlichkeit auf Cousins Rückkehr auf einer Skala von eins bis zehn bei zehn liege, antwortete Allen weiter: "Ja, da können Sie eine zehn eintragen." Head Coach Jay Gruden legte nach: "Ich gehe komplett davon aus, dass er bleibt."

Cousins hatte diese Saison bereits unter dem Franchise Tag absolviert, der 28-Jährige kassierte 19,953 Millionen Dollar - und somit läuft sein Vertrag mit dem Start des neuen Liga-Jahres im März erneut aus. Die Redskins könnten ihm auch für 2017 den Tag geben, dann für rund 24 Millionen Dollar. Zuletzt hatte es jedoch auch Gerüchte über einen möglichen Trade, etwa zu den San Francisco 49ers, gegeben.

Lediglich Cousins selbst wirkt noch nicht gänzlich überzeugt, gegenüber NFL.com erklärte er am Mittwoch: "Ich weiß nicht, was passiert. Ich denke, dass ich offen bleiben muss, aber letztlich liegt es nicht in meiner Hand. Das Team wird eine Entscheidung treffen, und ich muss mich danach richten. Ich hätte liebend gerne eine Glaskugel, die mir sagt, was passieren wird. Aber so ist das Leben eben nicht."

