"Realistische Chance" für Spiel in Deutschland

Montag, 30.01.2017

Erlebe die NFL Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Diese Einschränkung zum aktuellen Zeitpunkt, so Jain, resultiere vor allem aus der geringen Anzahl an regulären Saisonspielen. Jedes NFL-Team trägt außerhalb der Play-offs insgesamt nur acht Heimspiele aus. In der kommenden Saison werden vier Begegnungen in London ausgetragen.

Alles zur NFL