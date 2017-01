Cowboys: Romo-Trade? "Brauchen Ruhe"

Mittwoch, 25.01.2017

Von Drew Davison vom Fort Worth Star-Telegram auf einen möglichen Romo-Trade angesprochen antwortete Jones: "Dazu werde ich nichts sagen - egal, ob wir darüber gesprochen haben, oder nicht. Wir sind jetzt an einem Punkt, an dem wir Ruhe brauchen, was die öffentliche Diskussion über die Zukunft von Tony Romo angeht."

Noch am Wochenende hatte Jones' Sohn und Cowboys-Vizepräsident Stephen den Dallas Morning News erklärt: "Es gibt da zwei wirklich wichtige Leute: Zunächst Jerry, und dann natürlich Tony. Ich habe gelesen, dass Jason (Garrett, der Head Coach) gesagt hat, ihm sei es am wichtigsten, dass Tony glücklich ist. Ich bin mir sicher, so geht es den meisten Leuten. Gleichzeitig sind wir aber in einem Business, wir werden das jedoch mit Samthandschuhen anpacken. Ich bin mir sicher, dass wir uns auf etwas einigen können."

Es war eine indirekte Antwort auf die zuvor wieder stark aufgekommenen Gerüchte. NFL-Network-Insider Ian Rapoport hatte vermeldet, dass es Dallas' "oberste Priorität" sei, Romo in der Offseason via Trade abzugeben. Als ein heißer Kandidat werden immer wieder die Denver Broncos genannt, die jedoch kein allzu großes Interesse haben sollen. Auch die Chicago Bears gelten unter anderem als Option.

