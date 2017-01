Die NFL-Playoffs bei DAZN im Stream

Montag, 09.01.2017

Los geht es am Samstagabend in Atlanta, wo die starke Falcons-Offense um Matt Ryan, Julio Jones und Co. die berüchtigte Seahawks-Defense empfängt. Können Richard Sherman, Kam Chancellor sowie Seattles starker Pass-Rush den Schwergewichtskampf für sich entscheiden, sollte Russell Wilson genügend Lücken in Atlantas Secondary finden. Allerdings hatten die Falcons die Seahawks schon während der Regular Season in Seattle am Rande der Niederlage.

Danach greifen auch die Patriots ins Geschehen ein, New England empfängt die Houston Texans und Brock Osweiler - was fällt der Texans-Defense ein, um Tom Brady zu stoppen?

Am Sonntag stehen dann nochmals zwei richtige Kracher auf dem Programm: Die Chiefs mit ihrer aggressiven, opportunistischen Defense empfangen die Power-Offense der Steelers, die mit Le'Veon Bell, Antonio Brown und Ben Roethlisberger jede Defense vor eine riesige Prüfung stellt.

Den Abschluss gibt es in Big D: Mit Aaron Rodgers ist der aktuell beste Quarterback der NFL in Dallas zu Gast und fordert die Cowboys-Rookies Ezekiel Elliott und Dak Prescott zum Duell - Drama garantiert!

Die vier Divisional-Spiele im Überblick:

Atlanta Falcons - Seattle Seahawks (Sa., 22.35 Uhr)



New England Patriots - Houston Texans (So., 2.15 Uhr)

Kansas City Chiefs - Pittsburgh Steelers (So., 19.05 Uhr)

Dallas Cowboys - Green Bay Packers (So., 22.40 Uhr)

Die Divisional-Runde im Detail