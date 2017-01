Johnsons Knieverletzung nicht so schlimm

Montag, 02.01.2017

Es war kein schöner Anblick, als Running Back David Johnson, der die NFL in Scrimmage-Yards anführt, zu Boden ging und sich das Knie hielt. Doch schon während der Partie machte die Nachricht die Runde, dass das vordere Kreuzband wohl intakt sei.

Ein MRT am Montag bestätigte dies nun. Wie Head Coach Bruce Arians erklärte, handele es sich bei der Verletzung lediglich um eine Innenbandstauchung, die eine Ausfallzeit von sechs bis acht Wochen nach sich ziehe. Johnson sollte also in der Liga sein, am Offseason-Trainingsprogramm der Cardinals teilzunehmen. Eine Operation sei indes nicht nötig.

Johnson sorgte für ein Novum in dieser Saison, da er in seinen ersten 15 Saisonspielen jeweils mehr als 100 Scrimmage-Yards erzielte, zudem insgesamt 20 Touchdowns sammelte.

