Heimsieg! Houston kocht die Raiders ab

Sonntag, 08.01.2017

Nach einer Interception von Pass Rusher Jadeveon Clowney und einem kurzen Touchdown-Run führten die Texans früh mit 10:0, aber die Raiders vekürzten nach einem guten Punt-Return ihrerseits durch Running Back Latavius Murray. Danach fand die Offense der Gäste jedoch nicht mehr statt: Kurz vor der Pause sorgte Texans-Receiver DeAnthony Hopkins (67 YDS, TD) für den 20:7-Halbzeitstand, Osweiler (14/25, 168 YDS, TD) gelang im Schlussviertel ein kurzer Touchdown-Run - die Entscheidung.

Hier geht's zum Boxscore

Der Texans-QB war nach einer starken ersten Hälfte allerdings kaum noch gefordert, weil seine Defense, angeführt von den überragenden Pass Rushern Jadeveon Clowney und Whitney Mercilus, die Raiders zu einem Punt nach dem anderen zwang und unter anderem die ersten elf Third Downs erfolgreich verteidigte. Connor Cook (18/45, 161 YDS, TD, 3 INT) konnte Derek Carr nicht einmal annähernd ersetzen.

In der Divisional Round treffen die Texans damit am nächsten Wochenende bei einem Heimsieg der Steelers über die Dolphins auswärts auf die New England Patriots. Sollte sich Miami durchsetzen, reist Houston nach Kansas City. Texans-Coach Bill O'Brien bestätigte nach der Partie, dass Osweiler auch in der kommenden Woche starten wird.

Erlebe ausgewählte NFL-Spiele Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Die Stimmen:

Jadeveon Clowney (Defensive End Texans): "Wir haben sie schon [in der Regular Season] vermöbelt, aber da sind sie uns im vierten Viertel noch entwischt. Ich bin einfach nur froh, da draußen sein zu können. Ich habe viel durchgemacht."+

Connor Cook (Quarterback Raiders): "Ich habe mehr erwartet. Ich wollte den Ball eigentlich zu meinen Receivern bringen, damit sie gute Spielzüge hinlegen können. Das hat nicht funktioniert."

Der Spielfilm:

Vor dem Kick-Off: Es ist das Duell der Backup-Quarterbacks: Während die Texans nach einer Verletzung von Tom Savage of Brock Osweiler zurückgreifen, der seinen Startplatz spät in der Saison verloren hatte, startet bei den Raiders Connor Cook für den verletzten Derek Carr.

Darüber hinaus ist bei den Texans Running Back Lamar Miller wieder fit. Bei den Gästen wird die in diesem Jahr so starke Offensive Line durch den Ausfall von Left Tackle Donald Penn geschwächt. Während die Gastgeber eine der besten Defenses, dafür aber eine sehr schwache Offense ins Feld führen, sah die Defense der Raiders in diesem Jahr oft nicht gut aus. Kann Cook für genügend Punkte sorgen?

Die Pro-Bowl-Teilnehmer 2016 © getty 1/86 Quarterbacks, AFC: Tom Brady, New England Patriots /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott.html © getty 2/86 Derek Carr, Oakland Raiders /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=2.html © getty 3/86 Ben Roethlisberger, Pittsburgh Steelers /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=3.html © getty 4/86 Quarterbacks, NFC: Matt Ryan, Atlanta Falcons /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=4.html © getty 5/86 Aaron Rodgers, Green Bay Packers /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=5.html © getty 6/86 Dak Prescott, Dallas Cowboys /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=6.html © getty 7/86 Wide Receiver, AFC: Antonio Brown, Pittsburgh Steelers /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=7.html © getty 8/86 Amari Cooper, Oakland Raiders /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=8.html © getty 9/86 A.J. Green, Cincinnati Bengals /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=9.html © getty 10/86 T.Y. Hilton, Indianapolis Colts /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=10.html © getty 11/86 Wide Receiver, NFC: Julio Jones, Atlanta Falcons /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=11.html © getty 12/86 Odell Beckham Jr., New York Giants /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=12.html © getty 13/86 Mike Evans, Tampa Bay Buccaneers /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=13.html © getty 14/86 Larry Fitzgerald, Arizona Cardinals /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=14.html © getty 15/86 Running Backs, AFC: Le'Veon Bell, Pittsburgh Steelers /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=15.html © getty 16/86 DeMarco Murray, Tennessee Titans /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=16.html © getty 17/86 LeSean McCoy, Buffalo Bills /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=17.html © getty 18/86 Running Backs, NFC: Ezekiel Elliott, Dallas Cowboys /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=18.html © getty 19/86 David Johnson, Arizona Cardinals /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=19.html © getty 20/86 Devonta Freeman, Atlanta Falcons /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=20.html © getty 21/86 Fullback, AFC: Kyle Juszczyk, Baltimore Ravens /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=21.html © getty 22/86 Fullback, NFC: Mike Tolbert, Carolina Panthers /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=22.html © getty 23/86 Tight Ends, AFC: Travis Kelce, Kansas City Chiefs /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=23.html © getty 24/86 Delanie Walker, Tennessee Titans /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=24.html © getty 25/86 Tight Ends, NFC: Greg Olsen, Carolina Panthers /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=25.html © getty 26/86 Jordan Reed, Washington Redskins /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=26.html © getty 27/86 Tackles, AFC: Joe Thomas, Cleveland Browns /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=27.html © getty 28/86 Donald Penn, Oakland Raiders /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=28.html © getty 29/86 Taylor Lewan, Tennessee Titans /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=29.html © getty 30/86 Tackles, NFC: Tyron Smith, Dallas Cowboys /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=30.html © getty 31/86 Trent Williams, Washington Redskins /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=31.html © getty 32/86 Jason Peters, Philadelphia Eagles /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=32.html © getty 33/86 Guards, AFC: Marshal Yanda, Baltimore Ravens /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=33.html © getty 34/86 Kelechi Osemele, Oakland Raiders /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=34.html © getty 35/86 David DeCastro, Pittsburgh Steelers /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=35.html © getty 36/86 Guards, NFC: Zack Martin, Dallas Cowboys /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=36.html © getty 37/86 Brandon Scherff, Washington Redskins /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=37.html © getty 38/86 T.J. Lang, Green Bay Packers /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=38.html © getty 39/86 Center, AFC: Rodney Hudson, Oakland Raiders /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=39.html © getty 40/86 Maurkice Pouncey, Pittsburgh Steelers /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=40.html © getty 41/86 Center, NFC: Travis Frederick, Dallas Cowboys /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=41.html © getty 42/86 Alex Mack, Atlanta Falcons /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=42.html © getty 43/86 Defensive Ends, AFC: Khalil Mack, Oakland Raiders /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=43.html © getty 44/86 Cameron Wake, Miami Dolphins /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=44.html © getty 45/86 Jadeveon Clowney, Houston Texans /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=45.html © getty 46/86 Defensive Ends, NFC: Everson Griffen, Minnesota Vikings /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=46.html © getty 47/86 Cliff Avril, Seattle Seahawks /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=47.html © getty 48/86 Michael Bennett, Seattle Seahawks /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=48.html © getty 49/86 Interior Linemen, AFC: Geno Atkins, Cincinnati Bengals /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=49.html © getty 50/86 Ndamukong Suh, Miami Dolphins /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=50.html © getty 51/86 Jurrell Casey, Tennessee Titans /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=51.html © getty 52/86 Interior Linemen, NFC: Aaron Donald, Los Angeles Rams /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=52.html © getty 53/86 Gerald McCoy, Tampa Bay Buccaneers /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=53.html © getty 54/86 Fletcher Cox, Philadelphia Eagles /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=54.html © getty 55/86 Outside Linebacker, AFC: Von Miller, Denver Broncos /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=55.html © getty 56/86 Lorenzo Alexander, Buffalo Bills /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=56.html © getty 57/86 Brian Orakpo, Tennessee Titans /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=57.html © getty 58/86 Outside Linebacker, NFC: Vic Beasley, Atlanta Falcons /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=58.html © getty 59/86 Ryan Kerrigan, Washington Redskins /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=59.html © getty 60/86 Thomas Davis, Carolina Panthers /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=60.html © getty 61/86 Inside Linebacker, AFC: Dont'a Hightower, New England Patriots /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=61.html © getty 62/86 C.J. Mosley, Baltimore Ravens /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=62.html © getty 63/86 Inside Linebacker, NFC: Bobby Wagner, Seattle Seahawks /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=63.html © getty 64/86 Luke Kuechly, Carolina Panthers /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=64.html © getty 65/86 Cornerbacks, AFC: Marcus Peters, Kansas City Chiefs /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=65.html © getty 66/86 Aqib Talib, Denver Broncos /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=66.html © getty 67/86 Casey Hayward, San Diego Chargers /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=67.html © getty 68/86 Chris Harris, Denver Broncos /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=68.html © getty 69/86 Cornerbacks, NFC: Janoris Jenkins, New York Giants /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=69.html © getty 70/86 Patrick Peterson, Arizona Cardinals /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=70.html © getty 71/86 Richard Sherman, Seattle Seahawks /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=71.html © getty 72/86 Xavier Rhodes, Minnesota Vikings /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=72.html © getty 73/86 Free Safetys, AFC: Devin McCourty, New England Patriots /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=73.html © getty 74/86 Reggie Nelson, Oakland Raiders /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=74.html © getty 75/86 Free Safetys, NFC: Harrison Smith, Minnesota Vikings /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=75.html © getty 76/86 Ha Ha Clinton-Dix, Green Bay Packers /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=76.html © getty 77/86 Strong Safety, AFC: Eric Berry, Kansas City Chiefs /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=77.html © getty 78/86 Strong Safety, NFC: Landon Collins, New York Giants /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=78.html © getty 79/86 Punter, AFC: Pat McAfee, Indianapolis Colts /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=79.html © getty 80/86 Punter, NFC: Johnny Hekker, Los Angeles Rams /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=80.html © getty 81/86 Kicker, AFC: Justin Tucker, Baltimore Ravens /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=81.html © getty 82/86 Kicker, NFC: Matt Bryant, Atlanta Falcons /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=82.html © getty 83/86 Return Specialist, AFC: Tyreek Hill, Kansas City Chiefs /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=83.html © getty 84/86 Return Specialist, NFC: Cordarrelle Patterson, Minnesota Vikings /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=84.html © getty 85/86 Special Teamer, AFC: Matthew Slater, New England Patriots /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=85.html © getty 86/86 Special Teamer, NFC: Dwayne Harris, New York Giants /de/sport/diashows/1612/nfl/pro-bowl-teilnehmer-2016/all-pro-game-auswahl-spieler-brady-ryan-johnson-elliott,seite=86.html

1. Viertel: Beide Teams starten mit Punts, aber die Texans haben die bessere Field Position und gehen bei ihrem zweiten Drive durch ein 50-Yard-Field-Goal von Nick Novak in Führung. Oakland reagiert ultra-konservativ und versucht bei third-and-long den Screen, aber den hat Clowney gelesen: Interception, dazu noch eine Roughness-Flagge gegen die Raiders. Macht Ballbesitz Houston an der 4, und von dort besorgt Lamar Miller das 10:0. Es folgen zwei Punts, dann aber ein 37-Yard-Return von Jalen Richard. Plötzlich läuft es bei den Gästen, Latavius Murray aus zwei Yards für die ersten Punkte. 10:7 Texans.

2. Viertel: Punts auf beiden Seiten mal wieder, dann folgt ein 75-Yard-Drive der Texans, weil Osweiler mehrere gute Pässe an den Mann bringt. Novak erhöht aus 38 Yards, dann wird wieder gepuntet. Kurz vor der Pause dreht Brock dann nochmal auf: Zuerst findet er Will Fuller für 19 Yards, dann der perfekte Deep Ball zu DeAnthony Hopkins für 38. Der fängt dann auch die kurze Slant zum Touchdown. Halbzeit: 20:7 Texans.

3. Viertel: Die Geschichte dieses Viertels ist schnell erzählt. Punts. Punts. Und noch mehr Punts. Sieben in Folge, um genau zu sein. Dabei kommen die Raiders auf genau einen First Down - wegen einer Penalty. Die Texans riskieren ihrerseits überhaupt nichts mehr, Hauptsache kein Turnover. 20:7 Texans.

4. Viertel: Wieder gute Field Position für Houston, und diesmal wird was draus: Jonathan Grimes erläuft 12 Yards, dann fängt Fuller einen Pass für 19. Als Hopkins die freundliche Pass Interference in der Endzone zieht, ist das Ding entschieden: Osweiler läuft selbst zum 27:7 über die Linie - die höchste Führung der Texans in der ganzen Saison. Im Gegenzug lässt man die Raiders nun kommen, Connor Cook verkürzt durch einen Touchdown auf Andre Holmes, der für den verletzten Michael Crabtree gekommen ist. Aber viereinhalb Minuten vor dem Ende segelt sein Pass auf Amari Cooper genau zu Corey Moore. Das war's. Endstand: 27:14 Texans.

Das Power Ranking zum Playoff-Start: Chiefs klettern - Seahawks rutschen ab

Der Star des Spiels: Brock Osweiler. Insgesamt kein überragendes Spiel von Osweiler, die Zahlen sind auch nicht wirklich beeindruckend. In Anbetracht des enormen Drucks aber ein guter Auftritt des QBs, der bei den Fans ja auch kein sonderlich gutes Standing hat. In der ersten Halbzeit brachte er 12 von 18 Pässen für 146 Yards an den Mann, gerade der 38-Yard-Pass auf Hopkins war perfekt. In der zweiten Halbzeit musste er nicht mehr viel machen. Wichtig: Kein Turnover von dem Mann, der in dieser Saison 16 Interceptions geworfen hatte.

Hall of Fame - Klasse von 2017: Die Finalisten für Canton © getty 1/16 Die Pro Football Hall of Fame öffnet so langsam wieder ihre Pforten. Die 15 Finalisten sind nun bekannt. SPOX stellt sie vor ... /de/sport/diashows/1611/nfl/hall-of-fame-kandidaten/owens-tomlinson-holt-warner.html © getty 2/16 Morten Andersen (Kicker, 1982 - 2007): The Great Dane kickte insgesamt für fünf Teams, unter anderem die Saints und Falcons, und ist der All-Time Topscorer der NFL mit 2544 Punkten /de/sport/diashows/1611/nfl/hall-of-fame-kandidaten/owens-tomlinson-holt-warner,seite=2.html © getty 3/16 Tony Boselli (Offensive Tackle, 1995-2001): Boselli verbrachte seine ganze Karriere bei den Jaguars und war ein Beispiel an Konstanz: Er erreichte fünfmal den Pro Bowl und war dreimal All-Pro /de/sport/diashows/1611/nfl/hall-of-fame-kandidaten/owens-tomlinson-holt-warner,seite=3.html © getty 4/16 Isaac Bruce (Wide Receiver, 1994-2009): Einer der Hauptdarsteller der Greatest Show on Turf gewann mit den Rams den Super Bowl und erzielte insgesamt 91 Touchdowns /de/sport/diashows/1611/nfl/hall-of-fame-kandidaten/owens-tomlinson-holt-warner,seite=4.html © getty 5/16 Don Coryell (Head Coach, 1973-1986): Coryells Offenses bei den St. Louis Cardinals und San Diego Chargers war bekannt als "Air Coryell". Er war zudem der erste Coach mit 100 Siegen auf dem College und in der NFL /de/sport/diashows/1611/nfl/hall-of-fame-kandidaten/owens-tomlinson-holt-warner,seite=5.html © getty 6/16 Terrell Davis (Running Back, 1995-2001): "TD" hatte keine lange, aber eine unglaublich erfolgreiche Karriere. Er gewann zwei Super Bowls mit Denver, war der MVP von Super Bowl XXXII und League MVP 1998 - in dem Jahr lief er für 2008 Yards (21 TD) /de/sport/diashows/1611/nfl/hall-of-fame-kandidaten/owens-tomlinson-holt-warner,seite=6.html © getty 7/16 Brian Dawkins (Safety, 1996-2011): Der Hard-Hitting Safety mit dem Spitznamen "Weapon X" galt als Herz der Eagles-Defense über mehr als eine Dekade. Er erreichte neun Pro Bowls und war viermal All-Pro /de/sport/diashows/1611/nfl/hall-of-fame-kandidaten/owens-tomlinson-holt-warner,seite=7.html © getty 8/16 Alan Faneca (Guard, 1998-2010): Nach seiner großen Zeit in Pittsburgh spielte er noch für die Jets und Cardinals. Er war sechsmal All-Pro und gewann Super Bowl XL. Zudem ist er Teil des 2000s All-Decade Teams /de/sport/diashows/1611/nfl/hall-of-fame-kandidaten/owens-tomlinson-holt-warner,seite=8.html © getty 9/16 Joe Jacoby (O-Liner, 1981-1993): Der Redskin for Life gewann drei Super Bowls und schaffte es viermal in den Pro Bowl. Auch war er der Lead-Blocker beim berühmten TD zum Sieg von John Riggins in SB XVII /de/sport/diashows/1611/nfl/hall-of-fame-kandidaten/owens-tomlinson-holt-warner,seite=9.html © getty 10/16 Ty Law (Cornerback, 1995-2009): Der Patriots-Hall-of-Famer gewann drei Super Bowls unter Bill Belichick und war Teil des 2000s All-Decade Teams. Später spielte er noch für die Jets, Chiefs und Broncos /de/sport/diashows/1611/nfl/hall-of-fame-kandidaten/owens-tomlinson-holt-warner,seite=10.html © getty 11/16 John Lynch (Safety, 1993-2007): Lynchs größter Erfolg war der Triumph in Super Bowl XXXVII mit Tampa Bay über Oakland. Er spielte zudem für die Broncos und ist Mitglied beider Teams Rings of Honor /de/sport/diashows/1611/nfl/hall-of-fame-kandidaten/owens-tomlinson-holt-warner,seite=11.html © getty 12/16 Kevin Mawae (Center, 1994-2009): Egal ob bei den Seahawks, Jets oder Titans, Mawae war immer eine Bank. Er war sieben Mal All-Pro und erreichte acht Pro Bowls, ist zudem im 2000s All-Decade Team /de/sport/diashows/1611/nfl/hall-of-fame-kandidaten/owens-tomlinson-holt-warner,seite=12.html © getty 13/16 Terrell Owens (Wide Receiver, 1996-2010): T.O. kam auf die drittmeisten Touchdown-Receptions in der Geschichte der NFL (156) und liegt nur hinter Jerry Rice und Randy Moss /de/sport/diashows/1611/nfl/hall-of-fame-kandidaten/owens-tomlinson-holt-warner,seite=13.html © getty 14/16 Jason Taylor (Defensive End, 1997-2011): Die Legende der Miami Dolphins kam auf 139,5 Sacks und liegt damit auf Platz sechs insgesamt. Zudem gewann er Dancing with the Stars /de/sport/diashows/1611/nfl/hall-of-fame-kandidaten/owens-tomlinson-holt-warner,seite=14.html © getty 15/16 LaDainian Tomlinson (Running Back, 2001-2011): LT gilt für viele als bester Running Back seiner Ära und war MVP 2006 mit dem damaligen TD-Rekord von 28 /de/sport/diashows/1611/nfl/hall-of-fame-kandidaten/owens-tomlinson-holt-warner,seite=15.html © getty 16/16 Kurt Warner (Quarterback, 1998-2009): In seiner durchaus wechselhaften Karriere war er zweimal MVP, Super Bowl MVP und Walter Payton Man of the Year (2008). Der Kopf der Greatest Show on Turf /de/sport/diashows/1611/nfl/hall-of-fame-kandidaten/owens-tomlinson-holt-warner,seite=16.html

Der Flop des Spiels: Connor Cook. Während des Spiels waren in den sozialen Medien einige Stimmen zu lesen, die Derek Carr zum MVP küren wollten - so groß war der Unterschied zwischen ihm und Cook. Die löchrige O-Line, Drops seiner Receiver und der zu Beginn unfassbar konservative Gameplan waren auch nicht hilfreich, aber mit Cook hatten die Raiders eigentlich nie eine wirkliche Chance. Es hätten auch mehr als die am Ende drei Interceptions sein können ...

Das SPOX-Panel zum Playoff-Start: "Die Patriots werden sich strecken müssen!"

Das fiel auf:

Auffällig war, wie sich Osweiler seine Sicherheit im Passing Game holen wollte: Zu Beginn visierte er fast exlusiv seine Tight Ends Ryan Griffin (3 REC, 29 YDS) und C.J. Fiedorowicz (2 REC, 35 YDS) an, längere Pässe nach außen vermied er komplett. Erst als er sich sicherer fühlte, involvierte er im zweiten Viertel auch Star-Receiver Hopkins (67 YDS in der ersten Hälfte, Saison-Bestmarke) mehr und mehr. Unterm Strich stand so sein wahrscheinlich bestes Saisonspiel.

Die Front Seven der Texans lieferte eine beeindruckende Vorstellung ab. Clowney legte eine athletische Interception hin und zeigte mehrfach seine unheimliche Schnelligkeit, Mercilus kam auf zwei Sacks und insgesamt 7 Tackles. Das Running Game der Raiders (3,0 Yards/Carry) hatte man ebenfalls im Griff. Kommt J.J. Watt im nächsten Jahr zurück, dürfte die Einheit noch dominanter werden. Vor allem Penn-Ersatz Menelik Watson war bei den Raiders zu Beginn völlig überfordert.

Das Boxscore weist keinen Ballverlust der Texans auf, doch da war auch ein bisschen Glück dabei: So fumbelte das Team gleich drei mal, darunter bei Punt-Returns und bei einem Snap auf Osweiler. Jedes Mal landete der Ball am Ende aber wieder bei den Gastgebern.

Ein Spiel für Offensiv-Feinschmecker war es nicht: Beide Teams punteten zusammengenommen insgesamt 19 Mal, Raiders-Punter Marquette King schien zwischenzeitlich sogar die Bestmarke von 13 Punts in einem Spiel anzugreifen. Auch bei Third Down lief auf beiden Seiten nicht viel zusammen (Raiders 2/16, Texans 4/15).

Sollten die Texans in der nächsten Runde auf die Patriots treffen, wären sie trotz allem voraussichtlich krasser Außenseiter. Kein Wunder, schaut man sich ihre letzten Playoff-Trips nach Foxboro an: 7:40 (2006), 14:42 (2012), 28:41 (2013), 0:27 (2016).

Die Wildcard-Runde im kompletten Überblick