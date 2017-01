Jeffery: "Wir gewinnen nächsten Super Bowl"

Montag, 02.01.2017

Seit Einführung des 16-Spiele-Schedules haben die Bears nie weniger als vier Siege eingefahren - bis zu dieser Saison (3-13). Doch für Jeffery ist das kein Grund für Pessimismus. Im Gegenteil. Nach dem letzten Saisonspiel in Minnesota ließ er keinen Zweifel am Ausgang der nächsten Spielzeit: "Ich garantiere Ihnen, wir werden nächstes Jahr den Super Bowl gewinnen", so der Wide Receiver gegenüber ESPN.

"Wir hatten sehr viele Verletzungen. Ich glaube nicht, dass irgendein anderes Team so viele Niederlagen hatte wie wir", erklärte Jeffery den Misserfolg der abgelaufenen Saison.

Kurios ist allerdings, dass Jeffery selbst noch gar keinen Vertrag für die Saison 2017 hat und Free Agent werden könnte. Insofern stellt sich die Frage, wen er mit "wir" meinte - die Bears oder doch ein ganz anderes Team. Elaborieren wollte er seine Aussage nicht weiter und beließ bei: "Ich bin ein Chicago Bear."

