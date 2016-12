Medien: Jets halten an Bowles fest

Donnerstag, 29.12.2016

Das vermeldete die New York Daily News am Mittwoch mit großer Sicherheit, eine gut informierte, interne Quelle habe die Zeitung darüber in Kenntnis gesetzt. Das Team wolle damit auf Kontinuität bauen, weshalb wohl auch Geschäftsführer Mike Maccagnan bleibt. Einzelne Änderungen innerhalb des Trainerstabs seien allerdings nicht ausgeschlossen.

Die Gerüchteküche rund um eine Entlassung Bowles' war in den vergangenen Wochen nicht grundlos überaus aktiv. Die Jets präsentierten sich zuletzt mehrfach desolat, in der Defense vertraute Bowles weiter trotz enormer Probleme auf Darrelle Revis in Man Coverage und darüber hinaus zeigte er wenig Geschick beim Umgang mit seiner Quarterback-Situation.

Mehrfach wechselte Bowles hier, auch in der Öffentlichkeit, zwischen Bryce Petty und Ryan Fitzpatrick hin und her, ehe er sich schließlich auf Petty für die letzten Spiele festlegte - das Fitzpatrick aber sehr unglücklich mitteilte. Außerdem gibt es Gerüchte, wonach Bowles innerhalb des Teams auch massiv an Standing verloren haben soll.

