Kampf ums Überleben am Heiligen Abend

Samstag, 24.12.2016

Philadelphia Eagles (6-9) - New York Giants (10-5) 24:19 (14:3, 7:10, 0:3, 3:3) BOXSCORE

Analyse: Playoff-Einzug vertagt - Philly schockt Giants, Cowboys jubeln

Buffalo Bills (7-7) - Miami Dolphins (9-5) (Sa., 19 Uhr)

Im AFC-East-Duell stehen für beide Teams noch die Playoffs im Fokus, obgleich der Weg dahin für die Bills weitaus steiniger ist, als für die Dolphins. Letztere benötigen nur einen Sieg und eine Niederlage der Denver Broncos in Kansas City. Buffalo dagegen ist auf zahlreiche Schützenhilfe angewiesen - zwei eigene Siege vorausgesetzt.

Miami gehört zu den heißesten Teams der Liga und gewann acht der letzten neun Spiele, das letzte gar mir Backup-Quarterback Matt Moore, der vier Touchdowns gegen die Jets fabrizierte. Moore war es auch, der die Dolphins zu ihrem bislang letzten Auswärtserfolg in Orchard Park/New York geführt hatte, damals im Jahr 2011.

Erlebe ausgewählte NFL-Spiele Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

"Matt bereitet sich jede Woche vor als wäre er der Starting Quarterback. Jede Woche hat er es so gemacht. Dass er reinkommt und mit diesem Selbstvertrauen spielt, war für viele Leute unerwartet, aber wir wussten das schon vorher", lobte Wide Receiver Jarvis Landry seinen QB.

Für die Bills wiederum gilt es, die Saison ordentlich abzuschließen, zumal sowohl Head Coach Rex Ryan, als auch Quarterback Tyrod Taylor auf der Kippe stehen. Ryan sieht die Sache aber wie immer gelassen. "Es stört mich nicht wirklich", betonte er: "Mein Job ist es, das Footballteam zu trainieren und das werde ich machen und ich konzentriere mich auf nichts anderes. Ich glaube wirklich, dass wir ein großartiges Spiel spielen werden und dann werden wir sehen, ob es gut genug sein wird." Ein großer Trumpf für die Bills: Ihr statistisch stärkstes Running Game der Liga trifft auf eine der anfälligsten Run-Defenses überhaupt.

Carolina Panthers (6-8) - Atlanta Falcons (9-5) (Sa., 19 Uhr)

Wie sich doch die Zeiten geändert haben zwischen diesen beiden Teams. Im Vorjahr standen die Panthers einsam an der Spitze der NFC (South) und kamen einer Perfect Season schon sehr nahe. Doch dann kamen die Falcons und bescherten Carolina deren erste (und bis zum Super Bowl einzige) Pleite der Saison. In diesem Jahr sind die Falcons auf dem Weg zum Division-Sieg, während den Panthers, die nur rechnerisch noch Playoff-Chancen haben, lediglich die Rolle des Spielverderbers bleibt.

Auch wenn die Panthers eine insgesamt enttäuschende Spielzeit hingelegt haben, ist die Defense durchaus weiter beachtlich, führt sie doch die NFL mit 40 Sacks an. Entsprechend ist der Respekt beim Gegner groß: "Aus meiner Sicht wird es ein schweres Spiel für. Wir müssen unser Bestes geben", gab Quarterback Matt Ryan zu Protokoll.

So wie schon beim ersten Aufeinandertreffen der Saison, als die Falcons 571 Yards an Offense produzierten und Julio Jones, der wohl endlich wieder spielen kann, unglaubliche 300 Yards auflegte. Entsprechend konstatierte Panthers-Coach Ron Rivera: "Sie sind immer noch ein dynamisches Team. Sie sind explosiv in der Offense."

Nicht dabei sein wird für Carolina mutmaßlich einmal mehr Luke Kuechly, der seine Gehirnerschütterung überstanden hat. Jedoch wird nicht davon ausgegangen, dass er in dieser Saison nochmal spielt - die Coaches wählen wohl den sicheren Weg, Quarterback Cam Newton hatte Kuechly unter der Woche öffentlich dazu aufgefordert, sich so viel Zeit zu nehmen, wie er benötigt.

Im Gegensatz zu Tight End Greg Olsen, der trotz einer Ellenbogenproblematik auflaufen wird - und noch acht Yards für 1000 benötigt. Er wäre damit der erste Tight End überhaupt mit drei 1000-Yard-Saisons in Serie.

Chicago Bears (3-11) - Washington Redskins (7-6-1) (Sa., 19 Uhr)

Wenn die Redskins zu ihrem aktuellen Lieblingsgegner reisen - sie gewannen die letzten sechs Spiele gegen Chicago, ihre längste laufende Siegesserie in der Liga - macht ihnen vor allem ein Faktor Sorgen: Die verkürzte Vorbereitungszeit. Die Redskins traten erst am Montagabend gegen die Carolina Panthers an und unterlagen, ein empfindlicher Rückschlag im Playoff-Rennen. Da in dieser Woche schon am Samstag gespielt wird, wurde die Zeit nochmal kürzer bis zum nächsten Spiel.

"Was mentale Vorbereitung angeht, sollten wir so spät im Jahr in der Lage sein, einen Game Plan zu erstellen", so Washington-Head-Coach Jay Gruden: "Der physische Part dagegen ist der, um den mich mir Sorgen mache. Diese Big Guys, die müssen einiges einstecken in einem Sunday oder Monday Night Game. Und dann brauchen sie auch ihre Ruhe, sie müssen regenerieren. Und das ist mein größtes Problem mit dieser Situation: Die Erholungszeit von Montag auf Samstag."

Ein Sieg ist dennoch Pflicht, um die noch vorhandenen Playoff-Chancen am Leben zu halten. Beim Gegner hingegen geht es nur noch um die Ehre und die Zukunft, denn die Weichen dafür werden schon jetzt gestellt: "Ich glaube, wir sind für die Zukunft gut aufgestellt", so Bears-Head-Coach John Fox, der zu verstehen gab: "Wir haben noch zwei Spiele in dieser Saison und wir versuchen immer noch zu evaluieren, wer zum Kern des Team gehören wird." Für Quarterback Matt Barkley, der seit Wochen die Erwartungen übertrifft, ist es somit eine weitere Bewährungsprobe.

Cleveland Browns (0-14) - San Diego Chargers (5-9) (Sa., 19 Uhr)

Da es für beide Teams mit Blick auf die Postseason um nichts mehr geht, bleibt der Fokus auf der Frage: Gewinnen die Cleveland Browns doch noch ein Spiel? Um dieses Ziel zu erreichen, setzt Hue Jackson weiter auf Robert Griffin III: "Robert wird wieder rausgehen und wir werden versuchen, ihm die Chance zu geben, diesen Sieg zu holen."

Griffin selbst betonte: "Es ist enttäuschend, dass wir noch kein Spiel gewinnen konnten. Ich will diesen Sieg unbedingt für jeden in diesem Team. Und ich weiß, dass es jedem so geht. Wir wollen genauso wie jedes andere Team gewinnen - vielleicht sogar ein kleines bisschen mehr noch."

Klar ist: Cleveland hat einen Top-3-Draft-Pick bereits sicher und falls es gegen San Diego keinen Sieg gibt, wäre ein Top-2-Pick garantiert. Der Nummer-1-Pick allerdings ist nur vorzeitig in trockenen Tüchern, falls Cleveland verliert und San Francisco anschließend gegen die Rams zumindest Unentschieden spielt.

Bei den Chargers indes fällt Running Back Melvin Gordon erneut aus, die 1.000-Yard-Marke scheint er tatsächlich noch zu verpassen. Dennoch sollte das Laufspiel der Chargers mit Kenneth Farrow ein Faktor sein - die Browns lassen im Schnitt 4,8 Yards pro Carry zu, zudem kassierten sie schon 17 Rushing-Touchdowns.

Seite 1: Division-Battle und die vorletzte Chance der Browns

Seite 2: Gipfeltreffen im Norden und der Kampf um die AFC-Spitze

Seite 3: Not gegen Elend und das Remis-Rematch