Lions und Packers beschließen die Saison

Montag, 26.12.2016

Die NFL hat den letzten Sonntag der Saison (1. Januar 2017) genau terminiert. Das wichtigste Detail dabei ist, welches Spiel das Sunday Night Game sein wird. Die Wahl fiel erwartungsgemäß auf die Partie Detroit Lions gegen die Green Bay Packers, da es für beide Teams noch um die Playoff-Teilnahme geht und somit auf dem Papier die größte Spannung geboten ist. Der Sieger gewinnt die NFC North, der Verlierer könnte ganz auf der Strecke bleiben.

Die weiteren nennenswerten Änderungen zum ursprünglichen Plan sind die Ansetzungen der Partien Falcons-Saints und Redskins-Giants, die beide auf 22.25 Uhr (MEZ) gerutscht sind. Insgesamt finden somit neun Spiele um 19 Uhr und sechs Spiele um 22.25 Uhr statt.

Hätten die Broncos und Browns in Week 16 gewonnen, wäre auch das Gastspiel der Patriots in Miami auf den späteren Slot gerutscht, da in diesem Fall auch die Dolphins noch um die Playoffs hätten kämpfen müssen.

Week 17 im kompletten Überblick