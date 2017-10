Carlise: Nowitzkis Einsatzzeit ein "Dilemma"

NBA Celtics @ Cavaliers NBA Rockets @ Warriors NBA Timberwolves @ Spurs NBA Knicks @ Thunder NBA Cavaliers @ Bucks NBA Warriors @ Grizzlies NBA Hawks @ Nets NBA Warriors @ Mavericks NBA Knicks @ Celtics NBA Pacers @ Thunder

Head Coach Rick Carlisle von den Dallas Mavericks hat über die Einsatzzeit von Dirk Nowitzki in der anstehenden NBA-Saison gesprochen. Grundsätzlich würde er die Minuten des Deutschen gerne weiter nach unten drücken. Doch dabei bietet sich ein ganz praktisches Problem.

26,4 Minuten wurde Nowitzki in der Saison 2016/17 pro Spiel eingesetzt. Der zukünftige Hall of Famer ist jedoch mittlerweile 39 und geht in seine 20. Saison in der besten Basketball-Liga der Welt.

Carlise: "Es gibt ein Dilemma"

Deshalb würde Carlisle diese Zahl gerne noch ein wenig senken. "Seine Minuten in die Mittzwanziger zu drücken, das hört sich gut an", zitieren die Dallas Morning News den Coach.

Aber: "Es gibt ein Dilemma, wenn man eine genaue Zahl nennen will", so Carlisle. Wenn man die Einsatzzeit Nowitzkis weiter kürze, "wird er im Spiel für längere Phasen auf der Bank sitzen - und dann wieder ins Rollen zu kommen, ist eine große Herausforderung."

Dazu kämen die neuen Timeout-Regelungen. "Wenn es um seine Ein- und Auswechslungen geht, ist es eine andere Wissenschaft", erläuterte Carlisle. "Wir werden sehen." Nowitzki könne in manchen Spielen auch die Marke von 30 Minuten knacken - "aber nicht jeden Abend."