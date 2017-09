Mavericks-Fan spendiert Essen für Dirk

MLB Blue Jays @ Yankees MLB Reds @ Cubs NFL Saints -

Warme Mahlzeit für Dirk Nowitzki: Der 39 Jahre alte Basketballstar aus Würzburg hat von einem Fan der Dallas Mavericks Geld für ein Mittagessen spendiert bekommen. Wie Nowitzki auf Twitter mitteilte, bekam er von dem Anhänger während einer öffentlichen Trainingseinheit einen Brief mit 20 Dollar überreicht.

In dem Brief hieß es: "Du hast während der letzten sechs Jahre Gehaltsabstriche gemacht, um dem Team dabei zu helfen, neue Talente zu holen und einen Titel zu gewinnen. Mittagessen geht auf mich, großer Kerl."

Nowitzki hatte in der Vergangenheit zugunsten der sportlichen Perspektive mehrfach auf Geld verzichtet. Im Sommer unterschrieb er einen mit zehn Millionen Dollar (8,8 Millionen Euro) dotierten Zweijahresvertrag. Seine Option auf eine Verlängerung des bestehenden Vertrages um ein weiteres Jahr für 25 Millionen Dollar (21,1 Millionen Euro) hatte Dallas nicht gezogen.

Die Rechnung ist bislang nicht aufgegangen: Seit dem Titelgewinn 2011 haben die Mavericks keine Play-off-Serie in der NBA mehr gewonnen, in der vergangenen Saison verpassten die Texaner die Meisterrunde klar. Nowitzki wird bei Dallas in seiner 20. Saison wohl auf der Center-Position eingesetzt werden.