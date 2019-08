NBA-News - Vince Carter weiter auf Teamsuche: "Warte auf die richtige Möglichkeit"

Vince Carter ist nach seiner Ankündigung, eine weitere Saison an seine beeindruckende Karriere in der NBA dranhängen zu wollen, weiterhin auf der Suche nach einem neuen Team für die Saison 2019/20. Eine Entscheidung könnte aber wohl schon bald fallen.

"Ich warte einfach auf die richtige Möglichkeit", erklärte der 42-Jährige vor Kurzem in einem Conference Call. "Es hat sich nichts verändert, was mein Ziel betrifft. Mein Traum ist immer noch, zu spielen."

"Es geht einfach um Geduld, das verstehe ich", so Carter weiter. "Ich bin älter, die Teams werden aber jünger. Hoffentlich werden wir in den kommenden Tagen ein Ergebnis haben."

Der achtmalige All-Star lief in der vergangenen Saison im Trikot der Atlanta Hawks auf und zeigte mit 7,4 Punkten und 2,6 Rebounds in 17,5 Minuten Einsatzzeit solide Leistungen. Die Hawks würden den Veteranen als Anführer in der Kabine gerne halten, doch eine Vertragsverlängerung in Atlanta ist laut Chris Kirschner von The Athletic ungewiss.

Carter will in seiner 22. Saison in der Association, mit der er einen neuen NBA-Rekord aufstellen würde, nicht nur auf der Bank sitzen. In Atlanta wird für den Veteranen allerdings eher wenig Spielzeit abfallen, da die Hawks ihren Fokus auf die Entwicklung ihrer jungen Talente wie De'Andre Hunter oder Cam Reddish legen wollen und zudem im Sommer Jabari Parker unter Vertrag genommen haben.