Team USA News - Nächste Absage: Auch P.J. Tucker nicht bei der Basketball-WM dabei

P.J. Tucker wird bei der Basketball-WM 2019 in China nicht für Team USA auflaufen. Das gab der 34-Jährige am Freitag bekannt. Der Grund ist offenbar eine Knöchelverletzung.

"Ich habe meinen Knöchel in einem Spiel am vergangenen Freitag verdreht und erneut im Training am Donnerstag", erklärte Tucker den Ursprung seiner leichten Probleme am linken Knöchel gegenüber KRIV-TV aus Houston.

"Ich wollte nicht weiter humpeln und dann eventuell verletzt ins Training Camp zurückkehren. Das hat einfach Sinn gemacht", so der Forward der Houston Rockets über seinen Rückzug aus Team USA.

Head Coach Gregg Popovich bleiben damit 14 Mann, mit denen Team USA am Wochenende nach Australien reisen wird. Dort werden die US-Amerikaner drei Vorbereitungspartien absolvieren. Kurz vor dem Start der WM in China (31. August bis 15. September) muss Coach Pop seinen finalen Kader auf 12 Spieler reduzieren.

Team USA: Nach Lowry-Absage - Diese Spieler hat Gregg Popovich noch zur Auswahl © getty 1/18 Da waren es nur noch 15. Team USA nimmt Formen an. Wie der Verband am Freitagabend bekanntgab, kommen nur noch 17 Spieler für die WM in China in Frage. Zwei davon haben sich seither aber abgemeldet. © getty 2/18 Marvin Bagley wird Popovich & Co. nicht zur Verfügung stehen, wie in der Nacht auf Montag bekannt wurde. Der Big will sich auf die anstehende Saison mit den Kings konzentrieren. © getty 3/18 Auch Kyle Lowry hat sich nun abgemeldet, da sein operierter Daumen noch immer nicht verheilt ist. Damit bleiben Popovich nun noch die folgenden 15 Spieler. © getty 4/18 Harrison Barnes (Small Forward), Sacramento Kings - Stats 2018/19: 16,4 Punkte, 4,7 Rebounds, 1,5 Assists bei 42 Prozent FG (77 Spiele) © getty 5/18 Jaylen Brown (Guard/Forward), Boston Celtics - Stats 2018/19: 13 Punkte, 4,2 Rebounds bei 46,5 Prozent FG (74 Spiele) © getty 6/18 De'Aaron Fox (Point Guard), Sacramento Kings - Stats 2018/19: 17,3 Punkte, 7,3 Assists bei 45,8 Prozent FG (81 Spiele). © getty 7/18 Joe Harris (Shooting Guard), Brooklyn Nets - Stats 2018/19: 13,7 Punkte, 3,8 Rebounds bei 47,4 Prozent 3FG (76 Spiele). © getty 8/18 Kyle Kuzma (Forward), Los Angeles Lakers - Stats 2018/19: 18,7 Punkte, 5,5 Rebounds, 2,5 Assists bei 45,6 Prozent FG (70 Spiele) © getty 9/18 Brook Lopez (Center), Milwaukee Bucks - Stats 2018/19: 12,5 Punkte, 4,9 Rebounds, 1,2 Assists bei 45,2 Prozent FG (81 Spiele) © getty 10/18 Khris Middleton (Forward/Guard), Milwaukee Bucks - Stats 2018/19: 18,3 Punkte, 6 Rebounds, 4,3 Assists bei 44,1 Prozent FG (77 Spiele) © getty 11/18 Donovan Mitchell (Shooting Guard), Utah Jazz - Stats 2018/19: 23,8 Punkte, 4,1 Rebounds, 4,2 Assists bei 43,2 Prozent FG (77 Spiele) © getty 12/18 Mason Plumlee (Center), Denver Nuggets - Stats 2018/19: 7,8 Punkte, 6,4 Rebounds bei 59,3 Prozent FG (82 Spiele) © getty 13/18 Marcus Smart (Point Guard), Boston Celtics - Stats 2018/19: 8,9 Punkte, 4,0 Assists bei 42,2 Prozent FG (80 Spiele). © getty 14/18 Jayson Tatum (Small Forward), Boston Celtics - Stats 2018/19: 15,7 Punkte, 6 Rebounds, 2,1 Assists bei 45 Prozent FG (79 Spiele) © getty 15/18 P.J. Tucker (Forward) - Houston Rockets, Stats 2018/19: 7,3 Punkte, 5,8 Rebounds, 1,2 Assists bei 39,6 Prozent FG (82 Spiele) © getty 16/18 Myles Turner (Center), Indiana Pacers - Stats 2018/19: 13,3 Punkte, 7,2 Rebounds, 1,6 Assists bei 48,7 Prozent FG (74 Spiele) © getty 17/18 Kemba Walker (Point Guard), Charlotte Hornets - Stats 2018/19: 25,6 Punkte, 4,4 Rebounds, 5,9 Assists bei 43,4 Prozent FG (82 Spiele) © getty 18/18 Derrick White (Guard), San Antonio Spurs - Stats 2018/19: 9,9 Punkte, 5,0 Assists bei 47,6 Prozent FG (65 Spiele).

Im Lauf des Sommers hatten zahlreiche Superstars ihre Teilnahme an der Weltmeisterschaft für Team USA abgesagt, darunter James Harden, Anthony Davis oder Damian Lillard. Zuletzt hagelte es zudem eine bittere Niederlage in einem Trainingsspiel gegen das Select Team, die Tucker jedoch herunterspielte.