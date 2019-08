NBA News: Team USA erteilte Carmelo Anthony eine Absage für die Basketball-WM

Der US-Kader für die Basketball-WM in China ist zwar noch nicht final, klar ist aber, dass Carmelo Anthony nicht dabei sein wird. Dabei hat der hochdekorierte Forward offenbar selbst um eine Chance gebeten.

Anthony, der mit Team USA unter anderem 2008, 2012 und 2016 Olympia-Gold geholt hat, steht derzeit bei keinem NBA-Team unter Vertrag, will seine Karriere aber fortsetzen. Wie Jerry Colangelo, der Managing Director von USA Basketball, gegenüber Sports Illustrated sagte, hatte Anthony nun über einen Repräsentanten um eine Möglichkeit zu spielen gebeten. Colangelo sagte jedoch ab.

"Ich liebe Carmelo", sagte der 79-Jährige. "Er hat einen großartigen Beitrag geleistet. Er war ein sehr guter Nationalspieler. Aber wie wir aktuell dastehen und was wir tun, hätte das eine Ablenkung sein können. Ich verstehe, warum die Anfrage kam. Er will sich rehabilitieren, seinen Ruf reparieren. Ich glaube, das muss in der NBA passieren."

Team USA: Finaler Kader lässt auf sich warten

Für Anthony setzt sich somit eine enttäuschende Zeit fort. Der 35-Jährige hatte vergangene Saison nur 10 Spiele für die Rockets absolviert, bevor diese ihn Mitte November aus dem Kader nahmen und im Januar nach Chicago tradeten. Dort wurde Anthony entlassen, seither hofft er auf eine weitere Chance.

Team USA wiederum wird sich mit der Benennung des finalen WM-Kaders wohl noch etwas Zeit lassen. Wie Marc Stein von der New York Times berichtet, wird Gregg Popovich 15 Spieler mit zur Vorbereitung nach Australien nehmen und erst dort die letzten drei Kandidaten streichen.

Nach der Absagenflut gilt es als sicher, dass Kemba Walker Teil des Teams sein wird, auch Jayson Tatum, De'Aaron Fox, Derrick White, Marvin Bagley und Donovan Mitchell sollen sehr gute Karten haben. Die WM beginnt am 31. August, das US-Team teilt sich eine Gruppe mit der Türkei, Tschechien und Japan.

