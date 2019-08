NBA Spielplan: Los Angeles Lakers treffen zum Saisonstart 2019/20 auf die L.A. Clippers

Die Saison 2019/20 wird offenbar am 22. Oktober mit einem echten Kracher beginnen. Angeblich wird es direkt zum Saisonauftakt zum direkten Duell der beiden Stadtrivalen Los Angeles Lakers und L.A. Clippers mit LeBron James und Kawhi Leonard kommen.

Das berichtet Shams Charania von The Athletic. Demnach soll zum Start der neuen Spielzeit neben dem Stadtduell zwischen den Lakers und Clippers auch die Partie zwischen den Toronto Raptors, dem amtierenden Champion, und den New Orleans Pelicans geplant sein.

Dass der Saisonauftakt für den 22. Oktober angesetzt ist, hatte zuvor bereits Kevin O'Connor (The Ringer) berichtet. Dann werden die Raptors ihre Meisterschafts-Ringe erhalten, bevor sie gegen die Pels um Nr.1-Pick Zion Williamson in die neue Spielzeit starten.

Laut Brad Turner von der L.A. Times werden anschließend die Clippers als offizieller Gastgeber im Staples Center die Lakers empfangen. Beide Teams haben sich in der Free Agency hochkarätig verstärkt. Die Lakers holten Anthony Davis an die Seite von LeBron, die Clippers sicherten sich sowohl Finals-MVP Leonard als auch Paul George.

NBA: Der Saisonauftakt 2019/20 im Überblick

Heimteam Auswärtsteam Toronto Raptors New Orleans Pelicans L.A. Clippers Los Angeles Lakers

Marc Stein von der New York Times will zudem erfahren haben, dass bereits am 24. Oktober das erste Auswärtsspiel für die Clippers ansteht. Das neuformierte Team soll dann nach San Francisco reisen und gegen die Golden State Warriors das erste Regular-Season-Spiel im neuen Chase Center bestreiten.

Zuletzt sickerten zudem weitere Details des neuen Spielplans, der bisher noch nicht offiziell veröffentlicht wurde, durch. So werden nach Informationen von ESPN die Lakers und Clippers auch am ersten Weihnachtsfeiertag im Rahmen der Christmas Games aufeinandertreffen.