NBA-News: Sind die New York Knicks der Backup-Plan für Anthony Davis im kommenden Sommer?

Anthony Davis hat im Sommer seinen Wunsch bekommen und wurde von den New Orleans Pelicans zu den Los Angeles Lakers getradet. Für die Lakers besteht dennoch ein gewisses Risiko, schließlich kann die Braue 2020 bereits wieder Free Agent werden. Als möglicher Konkurrent werden die New York Knicks gehandelt.

Wie Marc Berman von der New York Post berichtet, sind die Knicks einer der Favoriten auf Davis, wenn das Experiment mit AD und LeBron James in Los Angeles in die Hose geht. Bermans Quellen gaben an, dass Davis' Berater, Rich Paul, die Idee gefallen würde, wenn Davis in New York spielen würde.

Das Ganze darf aber zunächst einmal nur als Notfallplan angesehen werden. Die Lakers waren die Wunsch-Destination von Davis, hier will sich der Big Man langfristig etablieren, auch um seinen Ruf ein wenig zu retten, der nach der Seifenoper um seinen Trade arg beschädigt wurde.

Anthony Davis will nicht über Free Agency sprechen

Davis besitzt noch einen Vertrag bis 2021, hat aber eine Spieler-Option in Höhe von 27,1 Millionen Dollar für das letzte Vertragsjahr. Es gilt als unwahrscheinlich, dass Davis diese Option wahrnehmen wird, da ein neues Arbeitspapier deutlich mehr in die Kassen des Bigs spülen würde. Die Lakers könnten dabei einen Vertrag über fünf Jahre und knapp 204 Millionen Dollar anbieten.

Der Spieler selbst wollte sich aber bei seiner Vorstellung vor einigen Wochen nicht zu seiner Vertragssituation äußern. "Ich konzentriere mich auf die Saison", gab die Braue an. "Mein Ziel hier ist eine Championship. In einem Jahr können wir über Verträge reden, dann werde ich Antworten geben."

