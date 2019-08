NBA-News - Rockets-GM: "James Harden ist ein besserer Scorer als Michael Jordan"

Ist James Harden ein besserer Scorer als Michael Jordan? Der General Manager der Houston Rockets, Daryl Morey ist zumindest fest davon überzeugt und verweist auf die Effizienz des Rockets-Stars. Morey gibt aber auch zu, dass Jordan in der heutigen Ära vielleicht mehr gemacht hätte.

"Es ist einfach ein Fakt, dass James Harden ein besserer Scorer als Michael Jordan ist", sagte Morey zu Matthew Haag in dessen Podcast Selfmade with Nadeshot. "Du gibst Harden den Ball und dann schaust du, wie viele Punkte generiert wurden. James Harden ist darin die Nummer eins in der NBA-Geschichte und es ist nicht einmal knapp."

Morey führte auch weiter aus, dass Harden bereits bei den Oklahoma City der effizienteste Scorer gewesen sei, also auch besser als dessen Mitspieler Russell Westbrook und Kevin Durant. "Er kam nur von der Bank, deswegen war es ein wenig versteckt."

Der GM der Rockets gab aber auch zu, dass seine Meinung ein wenig kontrovers wirken könnte. "Ich verstehe natürlich die Argumente der Gegenseite. Sie sagen, dass wenn Jordan heute spielen würde, er mehr machen würde. Das ist möglich, aber es ist eben Geschichte. Gib James Harden den Ball und er ist effizient wie kein anderer. Ich weiß, das macht die Leute sauer, aber es ist eben ein Fakt."

NBA: Diese Rekorde stehen bis in die Ewigkeit - oder? © getty 1/17 Heute vor 57 Jahren verewigte sich Wilt Chamberlain mit 100 Punkten in den Geschichtsbüchern. SPOX blickt zurück auf weitere, vermutlich unantastbare Bestmarken. © getty 2/17 Hakeem Olajuwon? Dwight Howard? Hassan Whiteside? Alles quatsch - in der Saison 1984/85 legte Mark Eaton durchschnittlich 5,6 Blocks pro Spiel auf. Unantastbar! © getty 3/17 Gegen Rasheed Wallace ist DeMarcus Cousins ein frommes Lamm. Sheed meckerte in der Saison 2000/2001 so viel rum, dass er 41 Technicals kassierte! © getty 4/17 Niemand stand so oft auf einem NBA-Parkett wie Robert Parish! Die Celtics-Legende absolvierte insgesamt 1.611 Spiele © getty 5/17 Wer sind schon Steph oder Dirk? In der Saison 2008/2009 gelang dem Spanier Jose Calderon eine Freiwurfquote von 98,1 Prozent! © getty 6/17 Wer einen Pass bekommen will, sollte bei Scott Skiles anrufen. Im Jahre 1990 verteilte er im Spiel gegen die Nuggets 30 Dimes! © getty 7/17 Spoiler: Wilt Chamberlain wird in dieser Liste öfter auftauchen. Rekord Nummer 1: 65 Spiele in Folge mit mindestens 30 Punkten! © getty 8/17 Er war auch Teil des legendären Lakers-Teams 71/72, das mit Jerry West 33 Siege in Folge einfuhr © getty 9/17 Oscar Robertson gelang mit den Cincinnati Royals 1961/62 das scheinbar Unmögliche - er legte im Schnitt ein Triple-Double auf (30,8 Punkte, 12,5 Rebounds, 11,4 Assists) © getty 10/17 Doch in der Saison 2016/17 machte es Russell Westbrook ihm nach. Er legte im Schnitt 31,6 Punkten, 10,7 Rebounds und 10,4 Assists auf - in der aktuellen Spielzeit könnte er sogar zum dritten Mal in Folge durchschnittlich ein Triple-Double auflegen! © getty 11/17 John Stockton ist einer der besten Point Guards aller Zeiten. Niemand hat in seiner Karriere mehr Assists verteilt als er mit 15.806 Stück © getty 12/17 Während Stockton in der Assists-Liste ganz oben steht, wird bei den Punkten dort Kareem Abdul-Jabbar mit seinen 38.387 Zählern wohl für immer thronen © getty 13/17 Vermutlich wird in der All-Time Dreierliste irgendwann Steph Curry ganz oben stehen. Einen Rekord für die Ewigkeit hält er schon: In der Saison 2015/16 traf er insgesamt 402 Dreier © getty 14/17 Da kann selbst Karl Malone nicht mithalten! "Iron Man" A.C. Green spielte 1.192 Spiele am Stück. Das sind 14-einhalb Saisons, ohne auch nur einmal ausgesetzt zu haben © getty 15/17 Der nächste Rekord von Wilt Chamberlain: Während der Saison 1961/62 erzielte er 50,4 Punkte. Im Schnitt. © getty 16/17 Das ultimative Ziel aller Baller ist die NBA-Trophäe - und davon hat Bill Russell 11 Stück in der Vitrine stehen. Das wird immer unerreicht bleiben © getty 17/17 Der ultimative individuelle Rekod darf hier natürlich nicht fehlen: Am 2. März 1962 erzielte Wilt Chamberlain mit Philly im Spiel gegen New York 100 Punkte

Michael Jordan hatte höheren Punkteschnitt

Harden wurde in der Saison 2017/18 zum MVP gewählt, in der vergangenen Saison reichte es hinter Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks nur zu Platz zwei. Dennoch steigerte der Bärtige dabei seinen Punkteschnitt von 30,4 auf 36,1 Zähler pro Partie. Jordan überbot diese Marke nur einmal - in der Saison 1986/87, als er 37,1 Punkte bei 40 Minuten Spielzeit und 27,8 Würfen pro Spiel auflegte.

Harden war in seiner besten Scoring-Saison deutlich effizienter und brauchte für die 36 Punkte nur 24,5 Würfe und 36,8 Minuten. Obendrauf legte Harden noch 7,5 Assists im Schnitt auf, während der GOAT nur 4,6 direkte Vorlagen kam.