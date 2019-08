NBA News: Oklahoma City Thunder nehmen Justin Patton unter Vertrag

Die Oklahoma City Thunder haben sich mit Justin Patton auf einen neuen Vertrag geeinigt. Der Big Man hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben, wie ESPN berichtet.

Der Vertrag kann Patton maximal 5,3 Millionen Dollar einbringen, allerdings sind davon nur 700.000 Dollar im ersten Jahr garantiert. Jahr zwei ist ungarantiert und in Jahr drei besteht eine Team-Option.

Patton wurde 2017 an 16. Stelle von den Chicago Bulls gedraftet und im Zuge des Jimmy Butler-Trades direkt zu den Minnesota Timberwolves weitergeschickt, hat in zwei Jahren allerdings nur vier NBA-Spiele absolviert. Brüche an beiden Füßen limitierten seine Möglichkeiten, in der vergangenen Saison lief er in drei Spielen für die Sixers auf.

Beim Team von Dennis Schröder erhält der 22-Jährige nun jedoch eine weitere Chance, zumal dort bisher nur 13 Spieler fest für die kommende Saison unter Vertrag standen. Da OKC sich von Patrick Patterson getrennt hat, haben die Thunder auf den großen Positionen derzeit nur Steven Adams, Nerlens Noel und Mike Muscala eingeplant.