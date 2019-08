NBA News: Mavericks-Coach Rick Carlisle erwartet verbesserte Kondition von Luka Doncic

Nach seiner überragenden Rookie-Saison haben die Dallas Mavericks die Physis und Kondition als den Bereich ausgemacht, in dem sich Luka Doncic am meisten verbessern kann. Rick Carlisle betonte nun, dass der Slowene bereits große Fortschritte mache.

"Es ist ein natürlicher Fortschritt, den jeder Spieler zwischen Jahr 1 und Jahr 2 haben muss, vor allem jemand wie Luka, der so ein großartiges erstes Jahr hatte", sagte Carlisle der Dallas Morning News. "Die Leute werden ihn in seinem zweiten Jahr wirklich herausfordern, und die weitere Arbeit an seinem Körper und seiner Kondition wird ihn weiter in die Richtung bringen, ein wirklich großartiger Spieler zu werden."

Doncic, 20, wurde nach der vergangenen Saison von Mavs-Besitzer Mark Cuban dazu herausgefordert, mit einem Sixpack aus dem Urlaub zurückzukehren, und arbeitet offenbar daran: Bei Instagram veröffentlichte er kürzlich ein Workout-Bild, auf dem er austrainierter aussah als in seiner Rookie-Saison.

Carlisle machte sich davon bereits im Mai selbst ein Bild, als er Doncic in seiner Heimat Slowenien besuchte. "Ich weiß, dass er sich in diesem Sommer den Hintern aufreißt", so der Coach. "Ich weiß, dass er für diese Saison sehr motiviert ist."

Doncic wurde in seiner ersten Saison mit 21,2 Punkten, 7,8 Rebounds und 6 Assists im Schnitt mit großem Abstand Rookie of the Year. In seiner zweiten Saison will er nun mit Unterstützung von Kristaps Porzingis erstmals die Playoffs erreichen.