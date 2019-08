NBA-News: Marc Gasol über Abgang von Kawhi Leonard: "Mache ihm keinen Vorwurf"

Marc Gasol gewann mit den Toronto Raptors in der vergangenen Saison seinen ersten Titel in der NBA. Durch den Abgang von Kawhi Leonard werden die Kanadier in der kommenden Spielzeit aber wohl nicht zu den Titelaspiranten zählen. Der Spanier macht dem Finals-MVP aber keinen Vorwurf, auch wenn sie seither nicht mehr miteinander gesprochen haben.

"Ich habe mit ihm nicht mehr gesprochen, es gab nur noch Kontakt durch einen Gruppenchat", verriet Gasol Marc Stein von den New York Times. "Man kann ihm aber keinen Vorwurf machen, dass er in der Heimat spielen will", befand der Spanier. Leonard wurde 1991 in Los Angeles geboren und wuchs etwas östlich der Metropole in Riverside auf. Im kommenden Jahr geht er nun für die Clippers auf Titeljagd.

Auch für Gasol wäre eine Rückkehr in die Heimat eine Option, allerdings gibt es in Spanien eben keinen NBA-Basketball. "Wenn ich nach Barcelona gehen, in der NBA spielen und dieses Geld wie er verdienen könnte ... natürlich verstehe und respektiere ich seine Entscheidung und wünsche ihm nur das Beste."

Die Championship-Parade der Toronto Raptors: Board Man Gets Parade! © getty 1/13 Ausnahmezustand in Toronto! Die Raptors feiern den ersten Titel ihrer Franchise-Geschichte und lassen es ordentlich krachen - SPOX zeigt die besten Bilder der Championship-Parade. © twitter.com/Efawcett7 2/13 Die Warriors präsentierten sich am Morgen der Parade als faire Verlierer. Mit einer Werbeanzeige im Toronto Star gratulierte der ehemalige dem neuen Champion. Das hat Klasse! © twitter.com/NBACanada 3/13 Um 10 Uhr Ortszeit ging die Parade los, die Stadt war schon Stunden vorher vollgepackt mit Raptors-Fans. Laut Medienberichten wurden bis zu 2 Millionen Schaulustige erwartet. © twitter.com/bruce_arthur 4/13 Bei solchen Menschenmassen muss man manchmal schon einiges auf sich nehmen, um den besten Platz zu ergattern. © twitter.com/TSN_Sports 5/13 Gute Plätze hatten diese Bauarbeiter an einer Straßenecke. Arbeiten spielte an diesem Tag in Toronto allerdings definitiv eine untergeordnete Rolle. © twitter.com/TSN_Sports 6/13 Dieser junge Fan war mit seinen Gedanken nicht nur bei den Raptors, sondern auch bei Klay Thompson, der sich in Spiel 6 das Kreuzband riss. Ebenfalls sehr sympathisch. © twitter.com/CP24/ 7/13 Wo hören die Fanmassen auf und wo fangen die Championship-Busse der Raptors an? © twitter.com/Raptors 8/13 Pascal Siakam schien das Treiben auf jeden Fall sichtlich zu genießen. © twitter.com/Raptors 9/13 Das galt natürlich auch für seine Kollegen. Danny Green erschien mit neuer Frisur und einem Championship-Gürtel ... © twitter.com/Raptors 10/13 ... während Kyle Lowry mit dicker Sonnenbrille, noch dickerem Lächeln und einem Damon-Stoudemire-Trikot Larry O'Brien umarmte. © twitter.com/Raptors 11/13 Ob sich Fred VanVleet mittlerweile schon als neuer Nationalheld in Kanada etabliert hat? © twitter.com/CP24/ 12/13 Für Kawhi Leonard gilt das mit Sicherheit. Der ließ es sich mit Rapper Drake auf einem der Busse gut gehen. © twitter.com/jeskeets 13/13 Das Motto des Tages: Board Man Gets Parade!

Marc Gasol mit großen Respekt für Golden State und LeBron James

Ohnehin hat Gasol nun mit 34 Jahren seinen Ring gewonnen, es war der Traum des Centers. "Es hat mich so glücklich gemacht, wie ich es mir nicht hätte vorstellen können", berichtete Gasol weiter. "Man bekommt so viel mehr Respekt für die Leute, die es vor dir geschafft haben. Golden State war zuvor fünfmal in Serie in den Finals, LeBron sogar achtmal. Das muss dich körperlich und mental auslaugen."

Gasol kam erst im Februar 2019 nach Toronto, als die Raptors den Center aus Memphis via Trade loseisten. In den Playoffs war der Veteran ein wichtiger Bestandteil und spielte im Schnitt 30,6 Minuten, wobei er durchschnittlich 9,4 Punkte, 6,4 Rebounds und 3,0 Assists auflegte. Nach der Championship zog Gasol seine Spieler-Option für die kommende Saison, in der er 25,6 Millionen Dollar verdienen wird.