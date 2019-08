NBA News – Kyle Kuzma will dritter "Superstar" der Los Angeles Lakers werden

Die Los Angeles Lakers haben im Sommer beinahe den gesamten "jungen Kern" im Tausch für Anthony Davis abgegeben, nur Kyle Kuzma blieb in Hollywood. Der 23-Jährige will nun aus dem Superstar-Duo Davis und LeBron James ein Trio machen.

Im Training Camp in Las Vegas, wo sich der vorläufige Team USA-Kader derzeit auf die anstehende Basketball-WM in China vorbereitet, sprach Kuzma mit ESPN über seine neue Situation. "Ich spüre keinen Druck, aber ich glaube, dass ich in der Lage bin, dieser Superstar zu werden", so Kuzma.

Die Lakers hatten in der Offseason nach dem Davis-Trade noch versucht, Kawhi Leonard als dritten Star zu verpflichten, dieser entschied sich jedoch für die Clippers und so muss wohl Kuzma der dritte Scorer des Teams sein. Dafür sieht er sich bereit: "Ich arbeite hart. Mein Fortschritt über die Jahre zeigt, dass ich weit kommen kann. Ich bin schon am College jedes Jahr besser geworden und ich sehe nicht, warum diese Entwicklung nun stoppen sollte."

Kuzma wurde 2017 mit dem Nr.27-Pick gedraftet und hat die Erwartungen an ihn seither übertroffen. In der vergangenen Saison schien der Forward mit Neuankömmling James besser zu harmonieren als die anderen jungen Spieler wie Lonzo Ball und Brandon Ingram, die nun für New Orleans auflaufen werden.

NBA - All-Decade-Teams: Die besten Spieler der 2010er laut nba.com © getty 1/17 Ausgewählte Analysten von nba.com haben über die All-Decade-Teams der 2010er abgestimmt und die ihrer Meinung nach 15 besten Spieler der Dekade zusammengestellt. Welche Stars schaffen es ins First-Team? SPOX zeigt die Übersicht. © getty 2/17 ALL-DECADE-THIRD-TEAM: Dwyane Wade - 8x All-Star, 4x All-NBA - Stats von 2009/10 bis 2018/19: 20,1 Punkte, 4,6 Rebounds, 4,7 Assists © getty 3/17 Kobe Bryant - 7x All-Star, 4x All-NBA - Stats von 2009/10 bis 2018/19: 24,7 Punkte, 5,1 Rebounds, 4,8 Assists © getty 4/17 Paul George - 6x All-Star, 5x All-NBA - Stats von 2009/10 bis 2018/19: 19,8 Punkte, 6,4 Rebounds, 3,3 Assists © getty 5/17 Giannis Antetokounmpo - 3x All-Star, 3x All-NBA - Stats von 2009/10 bis 2018/19: 18,8 Punkte, 8,3 Rebounds, 4,1 Assists © getty 6/17 LaMarcus Aldridge - 7x All-Star, 5x All-NBA - Stats von 2009/10 bis 2018/19: 20,8 Punkte, 8,9 Rebounds, 2,1 Assists © getty 7/17 ALL-DECADE-SECOND-TEAM: Chris Paul - 7x All-Star, 6x All-NBA - Stats von 2009/10 bis 2018/19: 18,1 Punkte, 4,4 Rebounds, 9,6 Assists © getty 8/17 Russell Westbrook - 8x All-Star, 8x All-NBA - Stats von 2009/10 bis 2018/19: 23,8 Punkte, 7,3 Rebounds, 8,7 Assists © getty 9/17 Carmelo Anthony - 8x All-Star, 3x All-NBA - Stats von 2009/10 bis 2018/19: 23,9 Punkte, 6,8 Rebounds, 2,9 Assists © getty 10/17 Blake Griffin - 6x All-Star, 5x All-NBA - Stats von 2009/10 bis 2018/19: 21,9 Punkte, 9 Rebounds, 4,5 Assists © getty 11/17 Anthony Davis - 6x All-Star, 3x All-NBA - Stats von 2009/10 bis 2018/19: 23,7 Punkte, 10,5 Rebounds, 2,1 Assists © getty 12/17 ALL-DECADE-FIRST-TEAM: Stephen Curry - 6x All-Star, 6x All-NBA - Stats von 2009/10 bis 2018/19: 23,5 Punkte, 4,5 Rebounds, 6,6 Assists © getty 13/17 James Harden - 7x All-Star, 6x All-NBA - Stats von 2009/10 bis 2018/19: 24,3 Punkte, 5,2 Rebounds, 6,2 Assists © getty 14/17 Kawhi Leonard - 3x All-Star, 3x All-NBA - Stats von 2009/10 bis 2018/19: 17,7 Punkte, 6,3 Rebounds, 2,4 Assists © getty 15/17 Kevin Durant - 10x All-Stars, 9x All-NBA - Stats von 2009/10 bis 2018/19: 28 Punkte, 7,4 Rebounds, 4,4 Assists © getty 16/17 LeBron James - 10x All-Star, 10x All-NBA - Stats von 2009/10 bis 2018/19: 26,9 Punkte, 7,7 Rebounds, 7,6 Assists © getty 17/17 Und hier noch einmal das All-Decade-First-Team im Überblick. Dieses Starensemble kommt zusammengenommen auf zehn Ringe in den vergangenen zehn Jahren.

Kyle Kuzma: Wird einfacher neben Anthony Davis

Das will er nun fortsetzen. "Letztes Jahr habe ich nicht gut geworfen und trotzdem fast 20 Punkte im Schnitt aufgelegt. Wenn sich meine Quote steigert und ich mich defensiv weiterentwickeln kann, sehe ich nicht, warum ich nicht der dritte Star sein könnte", so Kuzma.

Dass mit Davis nun ein weiterer ball-dominanter Superstar im Team sei, werde ihn nicht einschränken. "Ich war nie ein ball-dominanter Spieler, ich habe schon immer abseits des Balles gespielt", sagte Kuzma. "Es wird etwas einfacher werden, weil ich viele offene Würfe haben werde. Darauf arbeite ich im Sommer hin. Einfach atmen, fokussieren und Würfe treffen, denn sie werden offen sein."

Die Statistiken von Kyle Kuzma