NBA News: Kevin Durant und Kyrie Irving wollen Carmelo Anthony bei den Brooklyn Nets

Carmelo Anthony sucht weiterhin nach einem neuen Team für die kommende Saison und hat am Donnerstag in einem inoffiziellen Trainingsspiel der New York Knicks mitgespielt, wie diverse Medien berichten. The Athletic zufolge ist das andere New Yorker Team womöglich aber die realistischere Adresse für Melo.

Demnach haben die Nets grundsätzliches Interesse am zehnmaligen All-Star, der kürzlich in L.A. mit einigen ihrer Spieler trainiert hat, darunter Kyrie Irving. Irving sowie Superstar-Kollege Kevin Durant sollen die Nets sogar "gedrängt" haben, Anthony zu verpflichten.

Das letzte Wort in der Angelegenheit hat jedoch General Manager Sean Marks, der Anthony offenbar auch bereits in diesem Sommer bei einem Workout beobachtet hat. Eine Quelle aus der Nets-Organisation wurde nach den Workouts in L.A. zitiert, dass diese "seinem Anliegen sicherlich geholfen haben. Sein Körper sah gut aus."

Anthony hatte zuletzt für die Houston Rockets gespielt, diese hatten ihn aber schon nach neun Spielen in der vergangenen Saison faktisch beurlaubt und später getradet. Der 35-Jährige ist seither vertraglos, will seine Karriere aber auf keinen Fall beenden.

Carmelo Anthony: Lakers, Clippers und 76ers mit Interesse?

Bei den Nets könnte nun in die Entscheidung mit hineinspielen, dass in Wilson Chandler einer der eingeplanten Small Forwards laut ESPN für 25 Spiele gesperrt werden wird, da bei ihm PED-Missbrauch festgestellt wurde.

Abgesehen von den Nets gelten auch noch andere Teams als zumindest lose interessiert an Anthony. Die Clippers, Lakers und 76ers wurden jeweils schon mit ihm in Verbindung gebracht. Bei den Knicks hat er mittrainiert, diese haben allerdings schon 15 garantierte Verträge in den Büchern und müssten erst jemanden entlassen, um ihren ehemaligen Superstar zurückzuholen.

Anthony hat über 1.064 Regular-Season-Spiele in 16 Jahren 24,0 Punkte im Schnitt aufgelegt. Er hat damit den vierthöchsten Punkteschnitt aller noch aktiven Spieler.