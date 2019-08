NBA-News - Giannis Antetokounmpo will WM-Titel: "Würde MVP für Goldmedaille tauschen"

Giannis Antetokounmpo hat die Goldmedaille bei der Basketball-WM 2019 in China (31. August bis 15. September) als klares Ziel für die griechische Nationalmannschaft ausgegeben. Um den Titel zu holen, würde der Bucks-Star sogar seinen MVP-Award aus der vergangenen Saison abgeben.

"Ich würde den MVP-Titel für die Goldmedaille in China eintauschen", stellte Giannis in einem Interview mit fiba.basketball klar. Der 24-Jährige hatte die Bucks 2018/19 zur besten Bilanz in der regulären Saison geführt und sich im Anschluss unter anderem gegen James Harden in der MVP-Wahl durchgesetzt.

"Ich fühle immer etwas ganz Besonderes, wenn ich für die Nationalmannschaft spiele", so der Grieche weiter. "Wenn das Turnier losgeht und du die Nationalhymne hörst ... die Emotionen kann ich nicht beschreiben. Ich fühle immer denselben Stolz wie beim ersten Mal."

Auch deshalb möchte er "solange ich gesund bin" für die Griechen auflaufen. "Das Gefühl, mit der Nationalmannschaft zu gewinnen, ist unglaublich", erklärte der Greek Freak. Allerdings sind Giannis, dessen beiden Brüder Thanasis und Kostas ebenfalls Teil der Nationalmannschaft sind, und Co. nicht die Top-Favoriten auf den Gewinn der Basketball-WM.

Trotz der Absagenflut zahlreicher NBA-Stars wie James Harden, Anthony Davis oder Damian Lillard gilt Team USA weiterhin als die potenziell beste Mannschaft des Turniers. "Das ist eine einmalige Chance für uns", sagte Kemba Walker zuletzt angesprochen auf die vielen Absagen.

NBA - Absagenflut für Team USA geht weiter © getty 1/45 Es hagelt weiter Absagen für Team USA. Nach einigen Nachnominierungen haben Coach Gregg Popovich weitere zwei Spieler abgesagt. SPOX liefert den Überblick auf Absagen, den restlichen Kader und das Select Team der USA. © getty 2/45 Erst sagte Montrezl Harrell zu, nun wird der Big aber doch nicht mit bei der WM in China sein. Er ist einer von insgesamt 13 Stars, die trotz Einladung bereits absagten. © getty 3/45 Auch J.J. Redick hat laut Woj eine Einladung zum Training Camp erhalten - diese jedoch mittlerweile abgelehnt. Grund sei der anstehende Umzug nach New Orleans. Er ist nicht der einzige Star, der Team USA in China fehlen wird. © getty 4/45 ABGESAGT: Julius Randle (Power Forward), New York Knicks - Stats 2018/19: 21,4 Punkte, 8,7 Rebounds, 3,1 Assists bei 52,4 Prozent FG (73 Spiele) © getty 5/45 ABGESAGT: Andre Drummond (Center), Detroit Pistons - Stats 2018/19: 17,3 Punkte, 15,6 Rebounds, 1,4 Assists bei 53,3 Prozent FG (79 Spiele) © getty 6/45 ABGESAGT: Kevin Love (Power Forward), Cleveland Cavaliers - Stats 2018/19: 17 Punkte, 10,9 Rebounds, 2,2 Assists bei 38,5 Prozent FG (22 Spiele) © getty 7/45 ABGESAGT: Damian Lillard (Point Guard), Portland Trail Blazers - Stats 2018/19: 25,8 Punkte, 4,6 Rebounds, 6,9 Assists bei 44,4 Prozent FG (80 Spiele) © getty 8/45 ABGESAGT: DeMar DeRozan (Shooting Guard), San Antonio Spurs - Stats 2018/19: 21,2 Punkte, 6,0 Rebounds, 6,2 Assists bei 48,1 Prozent (77 Spiele) © getty 9/45 ABGESAGT: James Harden (Guard), Houston Rockets - Stats 2018/19: 36,1 Punkte, 6,6 Rebounds, 7,5 Assists bei 44,2 Prozent FG (78 Spiele) © getty 10/45 ABGESAGT: Tobias Harris (Forward), Philadelphia 76ers - Stats 2018/19: 20 Punkte, 7,9 Rebounds, 2,8 Assists bei 48,7 Prozent FG (82 Spiele) © getty 11/45 ABGESAGT: Eric Gordon (Shooting Guard), Houston Rockets - Stats 2018/19: 16,2 Punkte, 2,2 Rebounds, 1,9 Assists bei 40,9 Prozent FG (68 Spiele) © getty 12/45 ABGESAGT: Bradley Beal (Shooting Guard), Washington Wizards - Stats 2018/19: 25,6 Punkte, 5 Rebounds, 5,5 Assists bei 47,5 Prozent FG (82 Spiele) © getty 13/45 ABGESAGT: C.J. McCollum (Shooting Guard), Portland Trail Blazers - Stats 2018/19: 21 Punkte, 4 Rebounds, 3 Assists bei 45,9 Prozent FG (70 Spiele) © getty 14/45 ABGESAGT: Anthony Davis (Power Forward), New Orleans Pelicans - Stats 2018/19: 25,9 Punkte, 12 Rebounds, 3,9 Assists bei 51,7 Prozent FG (56 Spiele) © getty 15/45 Als Teilnehmer für das Training Camp von Team USA stehen folgende Spieler fest: P.J. Tucker (Forward) - Houston Rockets, Stats 2018/19: 7,3 Punkte, 5,8 Rebounds, 1,2 Assists bei 39,6 Prozent FG (82 Spiele) © getty 16/45 Paul Millsap (Power Forward), Denver Nuggets - Stats 2018/19: 12,6 Punkte, 7,2 Rebounds, 2 Assists bei 48,4 Prozent FG (70 Spiele) © getty 17/45 Myles Turner (Center), Indiana Pacers - Stats 2018/19: 13,3 Punkte, 7,2 Rebounds, 1,6 Assists bei 48,7 Prozent FG (74 Spiele) © getty 18/45 Kyle Kuzma (Forward), Los Angeles Lakers - Stats 2018/19: 18,7 Punkte, 5,5 Rebounds, 2,5 Assists bei 45,6 Prozent FG (70 Spiele) © getty 19/45 Brook Lopez (Center), Milwaukee Bucks - Stats 2018/19: 12,5 Punkte, 4,9 Rebounds, 1,2 Assists bei 45,2 Prozent FG (81 Spiele) © getty 20/45 Khris Middleton (Forward/Guard), Milwaukee Bucks - Stats 2018/19: 18,3 Punkte, 6 Rebounds, 4,3 Assists bei 44,1 Prozent FG (77 Spiele) © getty 21/45 Jayson Tatum (Small Forward), Boston Celtics - Stats 2018/19: 15,7 Punkte, 6 Rebounds, 2,1 Assists bei 45 Prozent FG (79 Spiele) © getty 22/45 Harrison Barnes (Small Forward), Sacramento Kings - Stats 2018/19: 16,4 Punkte, 4,7 Rebounds, 1,5 Assists bei 42 Prozent FG (77 Spiele) © getty 23/45 Kyle Lowry (Point Guard), Toronto Raptors - Stats 2018/19: 14,2 Punkte, 4,8 Rebounds, 8,7 Assists bei 41,1 Prozent FG (65 Spiele) © getty 24/45 Donovan Mitchell (Shooting Guard), Utah Jazz - Stats 2018/19: 23,8 Punkte, 4,1 Rebounds, 4,2 Assists bei 43,2 Prozent FG (77 Spiele) © getty 25/45 Kemba Walker (Point Guard), Charlotte Hornets - Stats 2018/19: 25,6 Punkte, 4,4 Rebounds, 5,9 Assists bei 43,4 Prozent FG (82 Spiele) © getty 26/45 Folgende Spieler wurden nachnominiert: Bam Adebayo (Center), Miami Heat - Stats 2018/19: 8,9 Punkte, 7,3 Rebounds bei 57,6 Prozent FG (82 Spiele) © getty 27/45 Marcus Smart (Point Guard), Boston Celtics - Stats 2018/19: 8,9 Punkte, 4,0 Assists bei 42,2 Prozent FG (80 Spiele). © getty 28/45 Mason Plumlee (Center), Denver Nuggets - Stats 2018/19: 7,8 Punkte, 6,4 Rebounds bei 59,3 Prozent FG (82 Spiele) © getty 29/45 Jaylen Brown (Guard/Forward), Boston Celtics - Stats 2018/19: 13 Punkte, 4,2 Rebounds bei 46,5 Prozent FG (74 Spiele) © getty 30/45 Thaddeus Young (Forward), Chicago Bulls - Stats 2018/19: 12,6 Punkte, 6,5 Rebounds bei 52,7 Prozent FG (81 Spiele). © getty 31/45 Auch Zion Williamson (New Orleans Pelicans) wird nicht mit dabei sein. Er will sich lieber bei den Pels voll integrieren. © getty 32/45 Neben dem eigentlichen 20-Mann-Kader, der kurz vor dem WM-Start auf 12 Spieler gekürzt wird, beruft USA Basketball auch einige Talente für das Team Select, das als Trainingspartner fungiert. Darunter sind John Collins (F, Atlanta Hawks) ... © getty 33/45 … Marvin Bagley (Forward, Sacramento Kings) … © getty 34/45 ... Jarrett Allen (Brooklyn Nets, Center) ... © getty 35/45 ... Joe Harris (Shooting Guard, Brooklyn Nets) ... © getty 36/45 ... Trae Young (Point Guard, Atlanta Hawks) ... © getty 37/45 ... De'Aaron Fox (Point Guard, Sacramento Kings) ... © getty 38/45 ... Jalen Brunson (Guard, Dallas Mavericks) ... © getty 39/45 ... Pat Connaughton (Shooting Guard, Milwaukee Bucks) .. © getty 40/45 ... Jonathan Isaac (Power Forward, Orlando Magic) ... © getty 41/45 ... Landry Shamet (Guard, L.A. Clippers) ... © getty 42/45 ... Derrick White (Guard, San Antonio Spurs) ... © getty 43/45 ... Jaren Jackson Jr. ...(Forward/Center, Memphis Grizzlies) © getty 44/45 ... Mikal Bridges (Forward, Phoenix Suns) ... © getty 45/45 ... und Mitchell Robinson (Center, New York Knicks).

"Ich denke, viele von uns sind glücklich, dass so viele nicht teilnehmen, denn das ist unsere Chance, auf der großen Bühne unser Talent zu zeigen", so der Celtics-Guard. "Das ist ein neues Team. Jeder stellt uns in Frage, aber wir sind hungrig."