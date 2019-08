NBA News - Enes Kanter: Boston Celtics hatten "negative Energie" mit Kyrie Irving

Enes Kanter wechselte im Sommer von den Portland Trail Blazers zu den Boston Celtics. Bei "First Things First" auf FS1 wurde der Center nun gebeten, den früheren Celtics-Guard Kyrie Irving mit dem neuen All-Star Kemba Walker zu vergleichen.

Über die gesamte vergangene Saison gab es immer wieder Berichte über schlechte Teamchemie in Boston. Kanter sagte, dass er diese auch als Gegner wahrgenommen habe. Als die Blazers im Februar gegen die Celtics spielten, "konnte ich fühlen, dass die Chemie einfach nicht da war", so Kanter. "Das war wie eine negative Energie."

Die Celtics starteten vergangene Saison mit sehr hohen Erwartungen, das Team von Nationalspieler Daniel Theis scheiterte jedoch in der zweiten Playoffrunde enttäuschend beinahe chancenlos gegen die Milwaukee Bucks und in der Folge schloss sich Irving den Brooklyn Nets an. Nun soll es mit Walker anders werden, so Kanter.

"Wir müssen einfach zusammenbleiben und uns auf das Wesentliche fokussieren. Kemba ist ein wirklich guter Leader. Deswegen würde ich jederzeit lieber mit ihm zusammenspielen als mit Kyrie", stellte der 27-Jährige fest. Auch dieser sei "definitiv einer der besten Point Guards der Liga", trotzdem erhofft sich Kanter in der kommenden Saison mehr Erfolg.

Die Statistiken von Enes Kanter in der NBA