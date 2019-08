Basketball-WM - Team USA im Kader-Check: Reicht das wirklich für den Titel?

Seit über einem Jahrzehnt ist Team USA bei großen Turniern ungeschlagen, doch bei der WM in China könnte der Nimbus der US-Amerikaner gebrochen werden. Head Coach Gregg Popovich wurde mit einer Absagenflut konfrontiert, die beispiellos ist. Wie gut ist der Kader nun wirklich? SPOX macht den Check.

GUARDS

Dabei: Kemba Walker, Marcus Smart, Donovan Mitchell, Derrick White

Abgesagt: James Harden, Stephen Curry, Chris Paul, Mike Conley, DeMar DeRozan, Kyrie Irving, Victor Oladipo, Isaiah Thomas, Klay Thompson, John Wall, Russell Westbrook, Bradley Beal, Damian Lillard, C.J. McCollum, Eric Gordon, Kyle Lowry, De'Aaron Fox, Devin Booker

An Guards wird es den USA wohl niemals mangeln, das zeigt auch die Auswahl an Spielern, die Coach Gregg Popovich trotz der immensen Anzahl an Absagen immer noch zur Verfügung hat. Zu Beginn von Spielen wird der Spurs-Coach wohl auf das Duo bestehend aus Kemba Walker (Boston Celtics) und Donovan Mitchell (Utah Jazz) setzen.

Beide sind (noch) nicht in der allerhöchsten NBA-Kaste anzusiedeln, dennoch sind sie waschechte Stars, wobei gerade Mitchell noch jede Menge Luft nach oben hat. Der Anführer wird aber Walker sein, der es zuletzt bei den schwachen Charlotte Hornets sogar "auf eigene Faust" ins All-NBA Team der 15 besten Spieler der Liga schaffte. Team USA stellt für den Neu-Kelten die perfekte Bühne dar.

Ähnlich wieselflink wie Walker ist auch Mitchell, der wohl von den wenigsten ausländischen Verteidigern zu stoppen sein wird. Interessant wird jedoch sein, wie der Jazz-Star auf das kleinere Feld reagieren wird. In der NBA waren es die unnachahmlichen Drives, die seinen Stern aufgehen ließen, nun hat er deutlich weniger Platz auf dem Weg Richtung Zone. Dass die Dreierlinie ein Stück näher am Korb ist, dürfte dem Shooting Guard aber entgegen kommen.

Der wohl beste Backcourt des Turniers

Ein Pluspunkt ist zudem Mitchells Defense, die dank weniger Verantwortung im Angriff als in Utah bei Team USA besser zur Geltung kommen dürfte. Pop wird zumeist den besten Guard des Gegners von Mitchell verteidigen lassen, um den etwas leichten Walker ein wenig verstecken zu können.

In Marcus Smart und Derrick White stehen Popovich dazu noch zwei weitere extrem bissige Verteidiger zur Verfügung. Vor allem auf Smart dürfen sich die Fans freuen, der Point Guard gab sich in den Sozialen Medien bereits hochmotiviert und ist in Boston aufgrund seiner körperbetonten Verteidigung bei den Fans der absolute Liebling. Als Bestätigung für seine Leistungen wurde Smart vergangene Saison erstmals ins All-Defense First Team gewählt. In der Vorbereitung kämpfte er jedoch mit Wadenproblemen, gegen Australien spielte er zuletzt nur neun Minuten.

So könnte White, der als letzter Spieler ins Team rutschte, mehr Spielzeit bekommen. Der Spurs-Guard ist ein klassischer Pop-Zögling, der wegen Verletzungsproblemen im Draft nach unten rutschte und sich erst langsam in der NBA akklimatisierte. Im Gegensatz zu den anderen drei Guards mag White athletisch nicht so gesegnet sein, dies macht er aber durch seinen hohen Basketball-IQ wieder wett.

So ist der Backcourt ohne Zweifel ein Prunkstück. Auf dem Papier ergänzen sich die vier Akteure hervorragend. Sie alle verstehen es, ein Angriffsspiel aufzuziehen, können ihren eigenen Wurf kreieren, mindestens zwei haben das Potenzial, ein All-Defense Team in der NBA zu knacken. Was eventuell fehlt, ist ein echter Schütze, dem kommt nur Walker am nächsten. Mitchell, Smart und White mangelt es in dieser Hinsicht noch an Konstanz. Das ist aber Jammern auf hohem Niveau, weil keine andere Nation in diesem Bereich so gut wie die USA aufgestellt ist.

NBA: Die Signature Shoes der Stars - Auch Hayward hat jetzt eigene Treter © getty 1/26 In der Offseason 2019 hat Celtics-Forward Gordon Hayward den Aufstieg in einen elitären Klub geschafft - er ist jetzt stolzer Inhaber eines eigenen Signature Shoes, der im Rahmen des Werbevertrags mit dem chinesischen Unternehmen Anta produziert wird. © twitter/anta 2/26 Hayward hat seinen Schuh mit dem kreativen Namen GH1 während eines China-Trips den Fans vorgestellt, laut Sneakernews.com soll das gute Stück Ende des Jahres in verschiedenen Designs auf den Markt kommen. © getty 3/26 Hayward ist bei Weitem nicht der einzige Superstar aus der NBA, der einen Signature Shoe bekommen hat. SPOX zeigt alle anderen NBA-Spieler, die einen eigenen Schuh haben. © getty 4/26 Im November 2017 unterschrieb Giannis Antetokounmpo einen lukrativen Deal mit Nike, in dem ihm neben tonnenweise Kohle auch ein Signature Shoe versprochen wurde. In diesem Sommer war es dann soweit. © getty 5/26 Mit dem Zoom Freak 1 ist Giannis der erste internationale Basketball-Spieler, der seinen eigenen Schuh von Nike erhält. Das Logo auf der Rückseite soll eine Verbindung der griechischen Flagge mit seiner Nr.34 darstellen. © getty 6/26 Viel erreicht hat Lonzo Ball sportlich gesehen in der NBA noch nicht, dennoch kann er auf gleich zwei Signature Shoes zurückblicken. Allerdings konnte Big Baller Brand Liefertermine nicht einhalten, die eigene Website ist seit April "under construction". © getty 7/26 Zu Beginn seiner Karriere stand Stephen Curry noch bei Nike unter Vertrag. 2013 wechselte er jedoch zu Under Armour, zwei Jahre später folgte der erste Signature Shoe. © getty 8/26 Mittlerweile ist der Warriors-Star beim Under Armour Curry 6 angekommen. Mit dem Under Armour Curry 3Zero nennt er zudem eine zweite Schuh-Linie sein Eigen. © getty 9/26 Von Spencer Dinwiddie erwartet man jetzt nicht zwingend einen eigenen Signature Shoe. Der Guard der Brooklyn Nets hat sich diesen Traum vor wenigen Jahren mit seiner eigenen Marke K8Iros selbst erfüllt. © getty 10/26 Die Designs des K8Iros 8.1 sind … nun ja … spannend, so wie diese Version zu Ehren des im November 2018 verstorbenen Stan Lee. Lobenswert: Gut ein Viertel der Einnahmen aus dem Schuhgeschäft gehen an die Charity. © getty 11/26 Schon kurz nach dem Sprung in die NBA bekam Kevin Durant einen lukrativen Werbedeal von Nike vorgelegt. In seinem zweiten Jahr in der NBA folgte sein erster eigener Schuch: der Nike KD. Sein aktuellster Signature Shoe ist der KD12. © getty 12/26 Paul George musste dagegen sechs Jahre warten, bis Nike ihm einen eigenen Schuh spendierte. Dafür erfreute sich der PG1 enormer Popularität. Aktuell trägt PG13 den Nike PG3. © getty 13/26 Wenige Jahre nach seinem Wechsel nach Houston unterschrieb James Harden 2015 einen 200 Mio. Dollar schweren Schuh-Deal bei adidas. Herausgekommen sind bisher drei Versionen seines Signature Shoes, hier der Harden Vol. 3. © getty 14/26 Dwight Howard startete seine Sneaker-Karriere bei adidas, 2015 unterschrieb er jedoch einen neuen Werbevertrag bei Peak, die es sich nicht nehmen ließen, einen eigenen Howard-Schuh auf den Markt zu bringen. © getty 15/26 Wo beziehungsweise ob überhaupt wir die Schuhe kommende Saison auf einem NBA-Parkett sehen werden, ist jedoch noch ungewiss. Der Center wurde im Sommer per Trade zu den Grizzlies verschifft, die planen jedoch nicht mit dem 33-Jährigen. © getty 16/26 Kyrie Irving stieg 2014 zum 20. Spieler der Nike-Geschichte mit einem eigenen Signature Shoe auf - und zum ersten seit Durant sieben Jahre zuvor. Mittlerweile stellt der Nets-Guard die fünfte Version zur Schau. © getty 17/26 Wie bei fast allen Signature Shoes kommen auch die Kyries in verschiedenen Designs. Hier rockt der 27-Jährige eine Spezialversion zum 15. Jubiläum der letzten Folge von Friends. Kann man mal machen … © getty 18/26 Schon in der High School waren die Hersteller hinter LeBron her, der entschied sich für Nike. Angeblich hat ihm die Zusammenarbeit über eine Milliarde Dollar eingebracht. Der Nike LeBron ist in der 16. Version, zusätzlich gibt es die Zoom Soldier Linie. © getty 19/26 Damian Lillard ist noch nicht ganz so weit wie der King, seine adidas Dame Reihe ist aber immerhin bereits in der fünften Generation. Seine Schuhe sieht man ligaweit recht häufig an den Füßen von verschiedenen NBA-Akteuren. © getty 20/26 Auch Donovan Mitchell trug zeitweise die Dame 4s - mittlerweile ist er darauf aber nicht mehr angewiesen. Im Juli 2019 brachte adidas den D.O.N. Issue #1 auf den Markt. Die Abkürzung steht für Determination Over Negativity. © getty 21/26 Die Schuhe von Chris Paul gehören vielleicht nicht zu den bekanntesten Signature Shoes der Association, doch CP3 hat bereits zwölf Versionen seines Jordan CP3s spendiert bekommen. © getty 22/26 Gordon Hayward ist übrigens nicht der einzige, der einen Deal mit Anta unter Dach und Fach hat. Auch Rajon Rondo hat einen Schuhdeal mit dem chinesischen Hersteller … © getty 23/26 … genau wie Klay Thompson. Der Scharfschütze der Dubs hat für zehn Jahre bei Anta unterschrieben, angeblich für 8 Mio. Dollar pro Jahr. Der Anta KT4 ist der vierte Schuh seiner eigenen Linie. © getty 24/26 Von Beginn seiner NBA-Karriere an ist Derrick Rose mit adidas verbunden. 2010 bekam er seinen ersten eigenen Schuh, trotz der Verletzungsprobleme hat der deutsche Sportartikelhersteller ihn nicht aufgegeben. Aktuell trägt er den DRose10. © getty 25/26 Russell Westbrook musste dagegen gut zehn Jahre auf seinen ersten Signature Shoe warten. Mittlerweile gibt es bereits die zweite Version (Jordan WhyNotZer0.2) - in teils farbenprächtigen Designs. © getty 26/26 Auch Dwyane Wade stand einige Jahre bei Jordan unter Vertrag, zuvor bereits bei Converse. 2012 unterschrieb Flash jedoch bei Li-Ning, die ihm sieben Versionen seines Way of Wade spendierten. Inklusive Jordan und Converse kommt Wade auf 13 Signature Shoes

Die Statistiken von Walker, Mitchell und Co. in der NBA 2018/19