NBA News: Verkauf der Brooklyn Nets an Joe Tsai offiziell

Die Brooklyn Nets haben einen neuen Besitzer. Wie die Franchise am Freitag bekanntgab, hat der bisherige Merhheitseigner Mikhail Prokhorov seine Anteile an den Unternehmer Joe Tsai verkauft. Auch das Barclays Center geht in Tsais Besitz über.

Damit bestätigen sich die Gerüchte der vergangenen Tage.

"Mit dem Kauf von Prokhorovs Anteilen an den Brooklyn Nets ist Tsai der einzige Investor des Teams", heißt es in einer Presseerklärung der Franchise. Tsai hatte bereits 2018 49 Prozent der Anteile an den Nets gekauft.

Tsai soll Medienberichten zufolge insgesamt 2,35 Milliarden Dollar für die Nets bezahlt haben. Das ist eine neue Rekordsumme für ein Team aus den großen US-Ligen. Wie die Associated Press vermeldet, soll Tsai für die Arena der Nets zusätzlich fast eine Milliarde Dollar zahlen.

An den Führungsstrukturen im Front Office ändert sich erst einmal nichts. Das Team hatte im Sommer mit den Verpflichtungen von Kevin Durant und Kyrie Irving für Schlagzeilen gesorgt.