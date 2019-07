NBA-News: Wegen den Los Angeles Lakers - Anthony Davis wohl nicht bei der WM in China dabei

Anthony Davis von den Los Angeles Lakers wird aller Voraussicht nach nicht für Team USA bei der Weltmeisterschaft in China an den Start gehen. Angeblich möchte sich der Big Man voll und ganz auf die kommende Saison mit den Lakers konzentrieren.

Das berichtet Ohm Youngmisuk von ESPN. Demnach wird Davis weder in China noch beim Trainings Camp von Team USA in Las Vegas im August mit von der Partie sein. AD möchte sich stattdessen voll und ganz auf die Lakers und deren Titelambitionen in der kommenden Saison konzentrieren.

Gleichzeitig heißt dies aber nicht, dass Davis auch die Olympischen Spiele in Tokio 2020 auslassen wird. Laut Ramona Shelburne und Dave McMenamin (beide ESPN) soll die Braue nicht ausschließen, im kommenden Sommer für die US-Amerikaner aufzulaufen.

NBA - Starensemble für Team USA: Diese Spieler gehen in die WM-Vorbereitung © getty 1/23 Team USA hat den Kader für die Vorbereitung auf die Basketball-WM 2019 in China offiziell bekanntgegeben. Dabei sind einige hochkarätige Namen mit von der Partie - und möglicherweise ein Top-Talent. SPOX zeigt den vorläufigen 20-Mann-Kader. © getty 2/23 Neben dem eigentlichen 20-Mann-Kader, der kurz vor dem WM-Start auf 12 Spieler gekürzt wird, beruft USA Basketball auch einige Talente für das Team Select, das als Trainingspartner fungiert. Darunter sind angeblich John Collins (F, Atlanta Hawks) ... © getty 3/23 … Marvin Bagley (Forward, Sacramento Kings) … © getty 4/23 … und sogar Zion Williamson (Forward). Der potenzielle Nr.1-Pick des Draft 2019 wird Berichten zufolge auch die Chance bekommen, sich für einen Platz für den finalen Kader zu bewerben. © getty 5/23 Als Teilnehmer für das Training Camp von Team USA stehen folgende Spieler fest: P.J. Tucker (Forward) - Houston Rockets, Stats 2018/19: 7,3 Punkte, 5,8 Rebounds, 1,2 Assists bei 39,6 Prozent FG (82 Spiele) © getty 6/23 Paul Millsap (Power Forward), Denver Nuggets - Stats 2018/19: 12,6 Punkte, 7,2 Rebounds, 2 Assists bei 48,4 Prozent FG (70 Spiele) © getty 7/23 Tobias Harris (Forward), Philadelphia 76ers - Stats 2018/19: 20 Punkte, 7,9 Rebounds, 2,8 Assists bei 48,7 Prozent FG (82 Spiele) © getty 8/23 Myles Turner (Center), Indiana Pacers - Stats 2018/19: 13,3 Punkte, 7,2 Rebounds, 1,6 Assists bei 48,7 Prozent FG (74 Spiele) © getty 9/23 Kyle Kuzma (Forward), Los Angeles Lakers - Stats 2018/19: 18,7 Punkte, 5,5 Rebounds, 2,5 Assists bei 45,6 Prozent FG (70 Spiele) © getty 10/23 Andre Drummond (Center), Detroit Pistons - Stats 2018/19: 17,3 Punkte, 15,6 Rebounds, 1,4 Assists bei 53,3 Prozent FG (79 Spiele) © getty 11/23 Brook Lopez (Center), Milwaukee Bucks - Stats 2018/19: 12,5 Punkte, 4,9 Rebounds, 1,2 Assists bei 45,2 Prozent FG (81 Spiele) © getty 12/23 Khris Middleton (Forward/Guard), Milwaukee Bucks - Stats 2018/19: 18,3 Punkte, 6 Rebounds, 4,3 Assists bei 44,1 Prozent FG (77 Spiele) © getty 13/23 Jayson Tatum (Small Forward), Boston Celtics - Stats 2018/19: 15,7 Punkte, 6 Rebounds, 2,1 Assists bei 45 Prozent FG (79 Spiele) © getty 14/23 Eric Gordon (Shooting Guard), Houston Rockets - Stats 2018/19: 16,2 Punkte, 2,2 Rebounds, 1,9 Assists bei 40,9 Prozent FG (68 Spiele) © getty 15/23 Harrison Barnes (Small Forward), Sacramento Kings - Stats 2018/19: 16,4 Punkte, 4,7 Rebounds, 1,5 Assists bei 42 Prozent FG (77 Spiele) © getty 16/23 Kyle Lowry (Point Guard), Toronto Raptors - Stats 2018/19: 14,2 Punkte, 4,8 Rebounds, 8,7 Assists bei 41,1 Prozent FG (65 Spiele) © getty 17/23 Kevin Love (Power Forward), Cleveland Cavaliers - Stats 2018/19: 17 Punkte, 10,9 Rebounds, 2,2 Assists bei 38,5 Prozent FG (22 Spiele) © getty 18/23 Bradley Beal (Shooting Guard), Washington Wizards - Stats 2018/19: 25,6 Punkte, 5 Rebounds, 5,5 Assists bei 47,5 Prozent FG (82 Spiele) © getty 19/23 C.J. McCollum (Shooting Guard), Portland Trail Blazers - Stats 2018/19: 21 Punkte, 4 Rebounds, 3 Assists bei 45,9 Prozent FG (70 Spiele) © getty 20/23 Damian Lillard (Point Guard), Portland Trail Blazers - Stats 2018/19: 25,8 Punkte, 4,6 Rebounds, 6,9 Assists bei 44,4 Prozent FG (80 Spiele) © getty 21/23 Donovan Mitchell (Shooting Guard), Utah Jazz - Stats 2018/19: 23,8 Punkte, 4,1 Rebounds, 4,2 Assists bei 43,2 Prozent FG (77 Spiele) © getty 22/23 Kemba Walker (Point Guard), Charlotte Hornets - Stats 2018/19: 25,6 Punkte, 4,4 Rebounds, 5,9 Assists bei 43,4 Prozent FG (82 Spiele) © getty 23/23 James Harden (Guard), Houston Rockets - Stats 2018/19: 36,1 Punkte, 6,6 Rebounds, 7,5 Assists bei 44,2 Prozent FG (78 Spiele)

Davis gewann bereits Gold in London

In der Vergangenheit war Davis bereits zweimal Mitglied von Team USA. Noch bevor Davis ein NBA-Spiel absolvierte, gewann der Forward bei den Olympischen Spielen 2012 in London Gold. Auch bei der WM zwei Jahre später war der damalige Pelicans-Spieler mit dabei und gewann auch bei diesem Event die Gold-Medaille.

Davis wurde erst am Sonntag bei den Lakers vorgestellt, nachdem der Trade von den Pelicans zu den Lakers am 6. Juli offiziell gemacht wurde. Für den Superstar gaben die Lakers Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart, den No.4-Pick (De'Andre Hunter) sowie zwei Erstrundenpicks an New Orleans ab. Dazu waren auch die Washington Wizards im Trade involviert und erhielten Moritz Wagner, Isaac Bonga, Jemerrio Jones sowie einen Zweitrundenpick.