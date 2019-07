NBA-News: Trae Young spricht von mehreren All-Star-Nominierungen und Championship in vier Jahren

Trae Young von den Atlanta Hawks ist für sein großes Selbstvertrauen bekannt. In einem Interview verriet der Point Guard nun, dass er es sich vorstellen kann, dass er in vier Jahren einen Titel gewonnen hat. Gleichzeitig glaubt Young, dass er bis dahin mehrfacher All-Star ist.

Für das Magazin Simply Buckhead gab Young ein Interview, indem er gefragt wurde, wo er sich selbst nach seiner fünften NBA-Saison sehe. "Ich kann mir vorstellen, dass ich bis dahin einen Titel gewonnen habe und drei- oder viermal All-Star geworden bin", gab sich Young äußerst selbstbewusst.

Ähnliche Ansagen gab es in schon in seiner Rookie-Saison häufig zu hören, Young hat dafür eine einfache Erklärung. "Ich mag es nicht, wenn ich mir selbst Grenzen setze, mich selbst limitiere. Ich sehe einfach viele Möglichkeiten für mich und auch mein Team."

Alle Gewinner der NBA Awards 2019: Wer ist MVP, Rookie of the Year und der beste Verteidiger? © getty 1/15 Die NBA Awards wurden vergeben! In einer von Shaquille O'Neal moderierten Show wurde in der Nacht auf Dienstag Edelmetall verteilt. Welche Spieler haben abgesahnt? Hier kommen alle Gewinner! © getty 2/15 NBA Hustle Award: Marcus Smart (Boston Celtics) © getty 3/15 Sager Strong Award: Robin Roberts © getty 4/15 Lifetime Achievement Award: Larry Bird (Boston Celtics, 1979-1992) © getty 5/15 Lifetime Achievement Award: Magic Johnson (Los Angeles Lakers, 1980-1991 und 1995/96) © getty 6/15 NBA Sportsmanship Award: Mike Conley Jr. (bisher Memphis Grizzlies/nun Utah Jazz) © getty 7/15 Twyman-Stokes Teammate of the Year Award: Mike Conley Jr. (bisher Memphis Grizzlies/nun Utah Jazz) © getty 8/15 NBA Cares Community Assist Award: Bradley Beal (Washington Wizards) © getty 9/15 Executive of the Year: Jon Horst (Milwaukee Bucks) © getty 10/15 Coach of the Year: Mike Budenholzer (Milwaukee Bucks) © getty 11/15 Most Improved Player: Pascal Siakam (Toronto Raptors) © getty 12/15 Sixth Man of the Year: Lou Williams (L.A. Clippers) © getty 13/15 Defensive Player of the Year: Rudy Gobert (Utah Jazz) © getty 14/15 Rookie of the Year: Luka Doncic (Dallas Mavericks) © getty 15/15 Most Valuable Player: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Young unterliegt Luka Doncic bei Rookie of the Year

Um das umzusetzen, ist Young auch bereits wieder fleißig in der Halle. "Ich bin schon eine Weile wieder im Training, um an meinem Körper zu arbeiten und stärker zu werden. Außerdem versuche ich meine Kondition zu verbessern", verriet der No.5-Pick aus dem Draft von 2018.

Young spielte für die Hawks eine starke Rookie-Saison und legte in 81 Spielen im Schnitt 19,1 Punkte sowie 8,1 Assists bei Quoten von 41,8 Prozent aus dem Feld auf. Für die Trophäe des Rookie of the Year reichte es letztlich dann aber nicht, den Award heimste Luka Doncic von den Dallas Mavericks ein.