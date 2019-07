NBA-News: Maxi Kleber von den Mavericks scheut Nowitzki-Vergleiche: "Der hat Besseres verdient"

Maxi Kleber scheut Vergleiche mit seinem ehemaligen Teamkollegen und Superstar Dirk Nowitzki. "Was er alles erreicht hat, da kommt keiner ran", sagte der 27-Jährige von den Dallas Mavericks den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

"Es wäre auch mir nicht fair gegenüber und Dirk sowieso nicht - der hat Besseres verdient", scherzte Kleber weiter, angesprochen auf den Vergleich mit dem besten deutschen Basketballer aller Zeiten.

Kleber ist wie Nowitzki, der seine Karriere im April nach 21 NBA-Jahren bei den Mavericks beendet hatte, in Würzburg geboren. "Da ist der Vergleich natürlich umso schneller da", sagte er, "irgendwann gewöhnst du dich dran".

Erst im Sommer hatte Kleber seinen Vertrag bei den Texanern um vier Jahre verlängert, und er ist überzeugt: "Ich denke, dass die besten Jahre jetzt erst noch kommen."

Zunächst liegt sein Fokus aber auf der WM in China (31. August bis 15. September), der Kleber optimistisch entgegenblickt. "Verstecken müssen wir uns sicher nicht, wir haben eine echt geile Mannschaft", sagte er: "Wir haben hohe Ziele, auch wenn wir so noch nie in dieser Konstellation zusammengespielt haben. Ich freue mich auf die Jungs und ich habe richtig Bock auf die WM."