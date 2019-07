NBA-News - Kawhi Leonard und Paul George bei den Clippers vorgestellt: "Besser als die Lakers"

Kawhi Leonard und Paul George wurden bei den L.A. Clippers offiziell vorgestellt. Der Finals-MVP freut sich auf die kommende Aufgabe und sieht die Clippers auch vor den Lakers. Später gab die Klaue aber auch zu, dass es eine enge Entscheidung pro Clippers war und er beinahe woanders unterschrieben hätte.

Die beiden neuen Heilsbringer der Clippers sind da und welchen Stellenwert dies hatte, verdeutlichte das Verhalten des ohnehin extrovertierten Clippers-Besitzers Steve Ballmer. Dieser hatte eigentlich eine Rede vorbereitet, die er aber sofort über den Haufen warf. "Ich muss sagen, dass ich verdammt aufgeregt bin. Das ist ziemlich cool, ziemlich cool", um nur wenig später einen Freudenschrei von sich zu geben.

Leonard und George nahmen dies lachend zur Kenntnis, bevor sie später selbst das Podium in Los Angeles betraten. Kawhi zog dabei später etwas mehr Aufmerksamkeit auf sich. "Ich bin als Clippers-Fan aufgewachsen", gab der Finals-MVP an. "Ich habe die Clippers als Kind geliebt. Mit Doc Rivers als erfahrenem Coach wollte ich hier unbedingt hin. Dazu war das Front Office sehr offen zu mir. Sie wollen gewinnen."

Kawhi Leonard: "Clippers in den vergangenen Jahren besser als Lakers"

Leonard erklärte auch, dass ihn die Aufgabe reize, da er bei den Clippers die Chance habe, Geschichte zu schreiben. Die Franchise erreichte noch nie die Finals geschweige denn gewann sie noch nie einen Titel. Dafür verzichtete Kawhi auch auf ein Engagement beim Rivalen, den Lakers, die noch immer das beliebtere Team in der Stadt der Engel sind und über die Jahre weit mehr Erfolge feierten.

Dennoch sieht Leonard die Clippers als die bessere Wahl an. "Wenn ich rein auf den Basketball schaue, waren die Clippers in den vergangenen Jahren deutlich besser. Es sind die Medien, sie geben den Lakers die Aufmerksamkeit." Für Leonard sei dies nicht wichtig, auch wenn er angab, dass das Pendel pro Clippers ausschlagen könnte, wenn sie deutlich erfolgreicher als die Lakers sind. Gleichzeitig sagte Leonard aber auch, dass eine Meisterschaft viel wichtiger wäre.

Auch George schlug in die gleiche Kerbe, alles soll einem Titel untergeordnet werden. "Wir werden das schaffen. L.A. our way!"

NBA: Die Kader der Los Angeles Lakers und L.A. Clippers im Vergleich © getty 1/31 Das Epizentrum der NBA liegt in der kommenden Saison in Los Angeles. SPOX stellt die beiden Kader der Titelanwärter Lakers und Clippers vor. © getty 2/31 LOS ANGELES LAKERS - POINT GUARD: Quinn Cook, Alter: 26, Gehalt: 2,9 Millionen Dollar - Stats 2018/19 (Warriors, 74 Spiele): 14,3 Minuten, 6,9 Punkte, 1,6 Assists, 40,5 Prozent 3P. © getty 3/31 Rajon Rondo, Alter: 33, Gehalt: 2,6 Mio. - Stats 2018/19 (46 Spiele): 29,8 Minuten, 9,2 Punkte, 5,3 Rebounds, 8,0 Assists, 40,5 Prozent FG. © getty 4/31 Alex Caruso, Alter: 25, Gehalt: ca. 2,6 Mio. - Stats 2018/19 (25 Spiele): 21,2 Minuten, 9,2 Punkte, 3,1 Assists, 44,5 Prozent FG. © getty 5/31 SHOOTING GUARD: Danny Green, Alter: 32, Gehalt: 14,6 Mio. - Stats 2018/19 (Raptors, 80 Spiele): 27,7 Minuten, 10,3 Punkte, 4,0 Rebounds, 45,5 Prozent 3P. © getty 6/31 Kentavious Caldwell-Pope, Alter: 26, Gehalt: 7,7 Mio. - Stats 2018/19 (82 Spiele): 24,8 Minuten, 11,4 Punkte, 2,9 Rebounds, 43,0 Prozent FG. © getty 7/31 Troy Daniels, Alter: 27, Gehalt: 1,6 Mio. - Stats 2018/19 (Suns, 51 Spiele): 14,9 Minuten, 6,2 Punkte, 1,4 Rebounds, 38,1 Prozent 3P. © getty 8/31 FORWARDS: LeBron James, Alter: 34, Gehalt: 37,4 Mio. - Stats 2018/19 (55 Spiele): 35,2 Minuten. 27,4 Punkte, 8,5 Rebounds, 8,3 Assists, 51,0 Prozent FG. © getty 9/31 Jared Dudley, Alter: 33, Gehalt: 1,6 Mio. - Stats 2018/19 (Nets, 59 Spiele): 20,7 Minuten, 4,9 Punkte, 2,6 Rebounds, 35,1 Prozent 3P. © getty 10/31 Anthony Davis, Alter: 26, Gehalt: 27,1 Mio. - Stats 2018/19 (Pelicans, 56 Spiele): 33,0 Minuten, 25,9 Punkte, 12,0 Rebounds, 3,9 Assists, 51,7 Prozent FG. © getty 11/31 Kyle Kuzma, Alter: 23, Gehalt: 2,0 Mio. - Stats 2018/19 (70 Spiele): 33,1 Minuten, 18,7 Punkte, 5,5 Rebounds, 45,6 Prozent FG. © getty 12/31 Johnathan Williams (ist noch Restricted Free Agent), Alter: 24, Gehalt: ? - Stats 2018/19 (24 Spiele): 15,5 Minuten, 6,5 Punkte, 4,1 Rebounds, 59,1 Prozent FG. © getty 13/31 CENTER: JaVale McGee, Alter: 31, Gehalt: 3,9 Mio., Stats 2018/19 (75 Spiele): 22,3 Minuten, 12,0 Punkte, 7,5 Rebounds, 62,4 Prozent FG. © getty 14/31 DeMarcus Cousins, Alter: 28, Gehalt: 3,5 Mio., Stats 2018/19 (Warriors, 30 Spiele): 25,7 Minuten, 16,3 Punkte, 8,2 Rebounds, 3,6 Assists, 48,0 Prozent FG. © getty 15/31 Des Weiteren halten die Lakers die Rechte an ihrem Zweitrundenpick Talen Horton-Tucker. Ob der Shooting Guard mit einem Vertrag ausgestattet wird, ist aber noch nicht klar. © getty 16/31 L.A. CLIPPERS: POINT GUARD: Patrick Beverley, Alter: 30, Gehalt: 12,3 Mio. - Stats 2018/19 (78 Spiele): 27,4 Minuten, 7,6 Punkte, 5,0 Rebounds, 39,7 Prozent 3P. © getty 17/31 Landry Shamet, Alter: 22, Gehalt: 2,0 Mio. - Stats 2018/19 (Sixers/Clippers, 79 Spiele): 22,8 Minuten, 9,1 Punkte, 1,5 Assists, 42,2 Prozent 3P. © getty 18/31 SHOOTING GUARD: Lou Williams, Alter: 32, Gehalt: 8,0 Mio. - Stats 2018/19 (75 Spiele):26,6 Minuten, 20,0 Punkte, 5,4 Assists, 42,5 Prozent FG. © getty 19/31 Jerome Robinson, Alter: 22, Gehalt: 3,6 Mio. - Stats 2018/19 (33 Spiele): 9,7 Minuten, 3,4 Punkte, 40 Prozent FG. © getty 20/31 Rodney McGruder, Alter: 28, Gehalt: 4,6 Mio. - Stats 2018/19 (Heat, 66 Spiele): 23,5 Minuten, 7,6 Punkte, 3,6 Rebounds, 40,3 Prozent FG. © getty 21/31 FORWARDS: Paul George, Alter: 29, Gehalt: 33,0 Mio. - Stats 2018/19 (Thunder, 77 Spiele): 36,9 Minuten, 28,0 Punkte, 8,2 Rebounds, 4,1 Assists, 2,2 Steals, 38,6 Prozent 3P. © getty 22/31 Kawhi Leonard, Alter: 28, Gehalt: 32,7 Mio. - Stats 2018/19 (Raptors, 60 Spiele): 34,0 Minuten, 26,6 Punkte, 7,3 Rebounds, 1,8 Steals, 49,6 Prozent FG. © getty 23/31 Maurice Harkless, Alter: 26, Gehalt:11,0 Mio. - Stats 2018/19 (Blazers, 60 Spiele): 23,6 Minuten, 7,7 Punkte, 4,5 Rebounds, 48,7 Prozent FG. © getty 24/31 JaMychal Green, Alter: 29, Gehalt: 5 Mio. Dollar - Stats 2018/19 (Grizzlies/Clippers, 65 Spiele): 21,1 Minuten, 9,4 Punkte, 6,3 Rebounds, 48,3 Prozent FG © getty 25/31 CENTER: Montrezl Harrell, Alter: 25, Gehalt: 6,0 Mio. - Stats 2018/19 (82 Spiele): 26,3 Minuten, 16,6 Punkte, 6,5 Rebounds, 61,5 Prozent FG. © getty 26/31 Ivica Zubac, Alter: 22, Gehalt: 6,3 Mio. - Stats 2018/19 (Lakers/Clippers, 59 Spiele): 17,6 Minuten, 8,9 Punkte, 6,1 Rebounds, 55,9 Prozent FG. © getty 27/31 Mfiondu Kabengele, Alter: 21, Gehalt: 1,6 Mio. - Stats 2018/19 (Florida State, 37 Spiele): 21,6 Minuten, 13,2 Punkte, 5,9 Rebounds, 50,2 Prozent FG. © getty 28/31 Mit Terance Mann zogen die Clippers an Position 48 im Draft noch einen Shooting Guard von Florida State, der für seine Defense bekannt ist. Ob er einen Vertrag bekommen wird, ist noch nicht klar. © getty 29/31 FAZIT: Der Kader der Lakers ist im Moment ein wenig breiter und von den Namen her auch etwas prominenter besetzt, nimmt man die Beispiele Rondo und Cousins, die Davis auch aus alten Pelicans-Zeiten kennen. © getty 30/31 Die Teile der Clippers passen aber auf dem Papier besser zusammen, sei es durch elitäre Verteidigung oder Shooting von vier Positionen. Was aber noch dringend fehlt, ist ein weiterer Center. Davon sind aber noch einige auf dem Markt. © getty 31/31 Dennoch sollten die Clippers im Moment von der Kader-Stärke her die Nase leicht vorne haben. Das kann sich aber während einer langen Saison schnell ändern. Für Spannung ist auf jeden Fall gesorgt.

Kawhi Leonard: Hätte beinahe woanders unterschrieben

Durch eben jenen George entschied sich Kawhi auch für die Clippers, wie Leonard Rachel Nichols von ESPN in einem späteren Interview verriet. "Ich war nah dran bei einem anderen Team zu unterschreiben" verriet die Klaue. "Es war wirklich eng, aber als die Clippers mit die Möglichkeit präsentiert haben, dass ich mit Paul zusammen spielen kann, war es leicht und ich habe zugesagt."

Als mögliche weitere Destinationen wurden die Lakers und eben Leonards altes Team, die Toronto Raptors, genannt. Bei diesen wollte sich Kawhi bei seiner PK noch einmal ausführlich bedanken. "Ich habe keine Social Media und konnte mich deswegen nicht äußern. Ich möchte ganz Toronto danken. Es war eine unglaubliche Saison und die beste Parade aller Zeiten."

In seinem einzigen Jahr für die Raptors legte der Forward 26,6 Punkte und 7,3 Rebounds im Schnitt auf, unvergessen werden aber vor allem Leonards Leistungen wie der Buzzerbeater in Spiel 7 gegen die Philadelphia 76ers bleiben. Auch in den Finals überzeugte der 28-Jährige gegen den amtierenden Champion Golden State Warriors und führte die Kanadier zu ihrem ersten NBA-Titel.

