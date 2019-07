NBA Gerüchte: Miami Heat haben offenbar doch kein Interesse an einem Trade für Chris Paul

Der Blockbuster-Deal um Russell Westbrook zu den Houston Rockets brachte im Gegenzug Chris Paul zu den Oklahoma City Thunder. Dort könnte der Point God allerdings nicht lange verbleiben. OKC ist angeblich auf der Suche nach einem Trade, entgegen anderslautender Gerüchte scheinen die Miami Heat allerdings kein allzu großes Interesse zu haben.

Dies berichtet zumindest Barry Jackson vom Miami Herald. Seine Quellen haben demnach verlauten lassen, dass die Heat zwar ihrer "Sorgfaltspflicht" nachkommen und den Thunder bei etwaigen Angeboten zuhören. Es bestehe aber kein "starkes Interesse" daran, einen Trade für den 34-Jährigen einzufädeln.

Vor allem Pauls Vertrag scheint ein Dorn im Auge zu sein. Der neunmalige All-Star verdient in den kommenden drei Jahren noch 124,1 Mio. Dollar, für das dritte Vertragsjahr (Saison 2021/22) besitzt er eine Spieleroption in Höhe von 44,2 Mio. Dollar.

Damit Miami einen CP3-Trade doch ernsthaft in Betracht zieht, müsste OKC nicht nur ebenfalls schlechte Verträge aufnehmen, sondern gleichzeitig andere "signifikante Zugeständnisse" einräumen, so Jackson.

Schon kurz nachdem Adrian Wojnarowski den Blockbuster-Trade um Westbrook und Paul, der den Thunder zudem zwei Erstrundenpicks und zwei Pick-Swaps einbrachte, vermeldet hatte, fügte der ESPN-Insider an, dass die Thunder wohl in Gesprächen sind, um den Point Guard direkt an ein drittes Team weiterzuleiten.

NBA: Die Netzreaktionen zum Westbrook-Paul-Blockbuster-Trade © getty 1/21 Die Oklahoma City Thunder haben ihren Franchise-Star Russell Westbrook zu den Houston Rockets getradet - und das Netz rastet aus! SPOX hat die besten Reaktionen zum Blockbuster-Deal gesammelt. © getty 2/21 Achtung, Achtung, Woj-Bomb! Der ESPN-Insider versetzte das NBA-Universum mitten in der Nacht deutscher Zeit mal wieder in helle Aufregung. © getty 3/21 Der Grundtenor im Netz: Was für eine Liga! © getty 4/21 Schon der komplette Sommer 2019 ist einfach nur verrückt, das sehen ganz offenbar auch die Spieler so. © getty 5/21 Clint Capela scheint zumindest mal begeistert von den aktuellsten Entwicklungen. © getty 6/21 Bei Dwyane Wade ist die Überraschung zunächst einmal groß ... © getty 7/21 ... dann kommt die Erkenntnis, dass seine in der vergangenen Saison mühsam zusammengesammelte Trikot-Kollektion nach dieser Free Agency schon wieder überholt ist. © getty 8/21 Ist das der verrückteste NBA-Sommer aller Zeiten? © getty 9/21 Die NFL-Stars scheinen dieser Einschätzung zuzustimmen ... © getty 10/21 Und die Free Agency hat die Vorfreude auf die kommende Saison sicherlich nicht nur bei Patrick Beverley exponentiell steigen lassen. © getty 11/21 Dieser Sommer könnte für manche aber auch ... nun ja ... eher negative Auswirkungen haben - sofern dieser Twitter-User Wort hält. © getty 12/21 Man muss ihn allerdings auch etwas in Schutz nehmen: Mit diesem Trade dürften nach den Worten von Rockets-GM Daryl Morey wohl wirklich nur die wenigsten gerechnet haben. Aber wir wissen ja, wie das ist mit dieser Loyalität ... © getty 13/21 Ob auf diesem Foto der Moment eigefangen wurde, kurz nachdem CP3 von dem Trade erfahren hat? © getty 14/21 Wirklich begeistert scheint er nicht zu sein - dafür darf sich Thunder-GM Sam Presti über tonnenweise Erstrundenpicks in den kommenden Jahren freuen. © getty 15/21 Da könnte die NBA den Draft doch eigentlich gleich zu Presti nach Hause verlegen. © getty 16/21 Dadurch dürfte sich die derzeitige Trauer einiger Thunder-Fans wohl bald in Ekstase verwandeln. © getty 17/21 Statt Big Threes sind mittlerweile offenbar Superduos der heiße Trend in der NBA. © getty 18/21 Aber funktioniert das Duo Westbrook-Harden noch ein zweites Mal? © getty 19/21 Oder kommt es gerade in der Crunchtime zu Unstimmigkeiten zwischen den beiden Superstars? © getty 20/21 Die Antwort auf diese Frage wird wohl die kommende Saison liefern. Fest steht derzeit offenbar nur, dass Damian Lillard mit seinem unfassbaren Gamewinner in Spiel 5 der ersten Runde die Zukunft einer kompletten Franchise nachhaltig verändert hat. © getty 21/21 Und nicht nur die einer NBA-Franchise. Die wohl wichtigste Frage nach dem Westbrook-Paul-Trade: Wie geht es mit der State-Farm-Werbung weiter?

Miami Heat wohl weiterhin mit Auge auf Bradley Beal

Die Hoffnung der Franchise sei es, dass Paul kein einziges Spiel im Thunder-Trikot absolviert, so Woj, der die Heat als möglichen Trade-Partner ins Spiel brachte. Miami war zuvor bereits in Gesprächen für einen potenziellen Westbrook-Deal.

Stattdessen haben die Heat angeblich weiterhin ein Auge auf Bradley Beal geworfen und spielen laut Jacksons Infos sogar mit dem Gedanken, den üppigen Vertrag des derzeit verletzten John Wall (4 Jahre/171 Mio. Dollar) aufzunehmen, um einen Trade möglich zu machen. Die Wizards haben bisher jedoch keinerlei Anzeichen gemacht, den Shooting Guard abgeben zu wollen.