NBA Free Agency: Daniel Theis verlängert bei den Boston Celtics

Daniel Theis hat seinen Vertrag bei den Boston Celtics verlängert und wird für zwei weitere Jahre für die Traditionsfranchise von der Ostküste auflaufen. Das berichtete der stets ausgezeichnet informierte ESPN-Journalist Adrian Wojnarowski.

Der 27-Jährige wir nach Informationen von Woj für zwei Jahre und 10 Mio. Dollar unterschrieben. Laut Bobby Marks (ebenfalls ESPN) halten die Celtics den deutschen Big Man mit Hilfe der Early Bird Exception. Das erlaubt dem Team, den Salary Cap zu übersteigen und trotzdem mit Theis zu verlängern.

Theis selbst bestätigte die Einigung mit den Celtics via Twitter. Dort postete der Power Forward ein Bild von sich in den Katakomben des TD Garden und schrieb: "Glücklich, zurück zu sein." Außerdem postete er den Shamrock-Emoji.

Damit klärte auch der nächste Nationalspieler knapp zwei Monate vor Beginn der Basketball-WM in China (31. August bis 15. September) seine Zukunft. Auch Maxi Kleber bleibt seinem Team in der NBA treu, der 27-Jährige erhielt nach übereinstimmenden Berichten von New York Times und ESPN bei den Dallas Mavericks einen neuen Vierjahresvertrag im Wert von rund 35 Millionen Dollar.