NBA Free Agency: Dallas Mavericks holen Delon Wright per Sign-and-Trade - Grizzlies mit Offer Sheet für Tyus Jones

Die Dallas Mavericks haben sich mit Restricted Free Agent Delon Wright geeinigt. Der Point Guard der Memphis Grizzlies kommt per Sign-and Trade nach Dallas. Die Grizzlies unterbreiten dagegen Tyus Jones von den Minnesota Timberwolves ein Offer Sheet.

Das berichtet Adrian Wojnarowski von ESPN. Demnach wird der Guard in Dallas für drei Jahre und 29 Millionen Dollar unterschreiben. Gleichzeitig fädelte Dallas einen Sign-and-Trade-Deal ein und schickte für Wright zwei Zweitrundenpicks an die Grizzlies.

Wright begann die vergangene Saison bei den Toronto Raptors, wurde aber im Zuge des Trades für Marc Gasol an die Memphis Grizzlies weitergereicht. In Memphis blühte Wright dann mit mehr Spielzeit auf und legte in seinen 26 Spielen durchschnittlich 12,2 Punkte, 5,4 Rebounds und 5,3 Assists auf.

Der 27-Jährige gilt dank seiner Länge als starker Verteidiger für die Guard-Positionen und könnte neben Luka Doncic ein guter Fit für die Mavs sein. Wright soll ein Wunschspieler der Mavs gewesen sein, vor einigen Tagen wurde bereits berichtet, dass Dallas dem Bruder des Ex-Bambergers Dorell Wright ein Offer Sheet vorlegen würde.

Memphis Grizzlies legen Tyus Jones Offer Sheet vor

Die Grizzlies hatten für Wright keine Verwendung mehr, da sie einerseits mit dem zweiten Pick im Draft Point Guard Ja Morant auswählten und andererseits Guard Tyus Jones von den Minnesota Timberwolves ein Offer Sheet für drei Jahre und 28 Millionen Dollar vorlegten.

Die Wolves haben nun zwei Tage Zeit, um zu entscheiden, ob die mitziehen wollen. "Wir haben mit Minnesota mit guten Absichten verhandelt, aber wir haben kein Angebot bekommen", erklärte Jones' Agent Jon Krawcznski (The Athletic) zu den Gesprächen zwischen Jones und den Wolves. "Ich denke, es war nur fair, dass wir uns dann anderweitig umgesehen haben."

Der 23-jährige Jones war für Minnesota in der vergangenen Saison ein Backup, kam aber in 68 Spielen zum Einsatz. In diesen legte der Guard 6,9 Punkte und 4,8 Assists im Schnitt auf.