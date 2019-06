NBA Free Agency: Kristaps Porzingis erhält Maximal-Vertrag von den Dallas Mavericks - auch Dwight Powell verlängert

Die Dallas Mavericks haben mit Kristaps Porzingis am ersten Tag der Free Agency eine Einigung erzielen können. Der Lette, der im Februar per Trade von den New York Knicks kam, bekommt bei den Texanern einen neuen Vertrag über fünf Jahre.

Das berichten zahlreiche Medien übereinstimmend. Porzingis, der nach der Saison zum Restricted Free Agent wurde, wird in den kommenden fünf Jahren nun 158 Millionen Dollar einstreichen. Das ist ein großer Vertrauensvorschuss, schließlich machte der Lette seit seinem Trade bisher kein einziges Spiel für die Mavs, weil er nach seinem Kreuzbandriss noch nicht fit war.

Laut Marc Stein von den New York Times ist der Vertrag voll garantiert und enthält keine Klauseln für mögliche weitere Verletzungen, wie dies zum Beispiel die Philadelphia 76ers in der Vergangenheit bei Joel Embiid gehandhabt hatten.

Das Einhorn, welches am 2. August 24 Jahre alt wird, legte in seiner NBA-Karriere bisher 17,8 Punkte, 7,1 Rebounds und 2,0 Blocks im Schnitt auf. Aus dem Feld traf Porzingis bisher 43,7 Prozent und 36,1 Prozent von der Dreierlinie.

Dwight Powell bleibt Dallas Mavericks treu

Neben dem Letten machten die Mavs auch noch mit Big Man Dwight Powell Nägel mit Köpfen. Der Kanadier, der erst vor kurzem seine Spieleroption in Höhe von 10,3 Millionen zog, band sich ebenfalls langfristig an die Organisation. Powell verlängerte um weitere drei Jahre, in denen ihm 33 Millionen zustehen.

Powell wird von den Mavs als wertvoller Rollenspieler hinter dem Star-Duo aus Porzingis und Luka Doncic gesehen. Der Center kam 2014 von den Boston Celtics im Paket mit Rajon Rondo via Trade zu den Mavs und etablierte sich recht schnell in Dallas. In der vergangenen Saison legte Powell 10,6 Punkten und 5,3 Rebounds im Schnitt auf.