NBA-News: DeMarcus Cousins spricht über Recruting von LeBron James und den Los Angeles Lakers

DeMarcus Cousins wurde bei den Los Angeles Lakers vorgestellt. Der Center sprach über seine schwierige Free Agency, ob er bei den Lakers starten wird und wie ihn LeBron James und Rajon Rondo überzeugen konnten.

"Ich überlasse das dem Coach", sagte Cousins auf die Frage, ob es ihm wichtig sei, dass er bei den Los Angeles Lakers in der kommenden Saison starten würde. Neben Cousins sind auch JaVale McGee oder auch Anthony Davis mögliche Kandidaten als Starter für die Lakers auf der Fünf.

Cousins unterschrieb für ein Jahr und 3,5 Millionen Dollar in Los Angeles, für einen Spieler seines Kalibers recht wenig. Boogie hatte dies aber schon vor dem Juli so vermutet. "Ich hatte nicht allzu viele Erwartungen", gab der Center zu. "Ich wusste, was auf mich zukommt", erklärte Cousins weiter und spielte damit auch auf seine Verletzungen in den vergangenen beiden Jahren an, also Achillessehnen- und ein Muskelriss im Oberschenkel.

NBA: Die Kader der Los Angeles Lakers und L.A. Clippers im Vergleich © getty 1/31 Das Epizentrum der NBA liegt in der kommenden Saison in Los Angeles. SPOX stellt die beiden Kader der Titelanwärter Lakers und Clippers vor. © getty 2/31 LOS ANGELES LAKERS - POINT GUARD: Quinn Cook, Alter: 26, Gehalt: 2,9 Millionen Dollar - Stats 2018/19 (Warriors, 74 Spiele): 14,3 Minuten, 6,9 Punkte, 1,6 Assists, 40,5 Prozent 3P. © getty 3/31 Rajon Rondo, Alter: 33, Gehalt: 2,6 Mio. - Stats 2018/19 (46 Spiele): 29,8 Minuten, 9,2 Punkte, 5,3 Rebounds, 8,0 Assists, 40,5 Prozent FG. © getty 4/31 Alex Caruso, Alter: 25, Gehalt: ca. 2,6 Mio. - Stats 2018/19 (25 Spiele): 21,2 Minuten, 9,2 Punkte, 3,1 Assists, 44,5 Prozent FG. © getty 5/31 SHOOTING GUARD: Danny Green, Alter: 32, Gehalt: 14,6 Mio. - Stats 2018/19 (Raptors, 80 Spiele): 27,7 Minuten, 10,3 Punkte, 4,0 Rebounds, 45,5 Prozent 3P. © getty 6/31 Kentavious Caldwell-Pope, Alter: 26, Gehalt: 7,7 Mio. - Stats 2018/19 (82 Spiele): 24,8 Minuten, 11,4 Punkte, 2,9 Rebounds, 43,0 Prozent FG. © getty 7/31 Troy Daniels, Alter: 27, Gehalt: 1,6 Mio. - Stats 2018/19 (Suns, 51 Spiele): 14,9 Minuten, 6,2 Punkte, 1,4 Rebounds, 38,1 Prozent 3P. © getty 8/31 FORWARDS: LeBron James, Alter: 34, Gehalt: 37,4 Mio. - Stats 2018/19 (55 Spiele): 35,2 Minuten. 27,4 Punkte, 8,5 Rebounds, 8,3 Assists, 51,0 Prozent FG. © getty 9/31 Jared Dudley, Alter: 33, Gehalt: 1,6 Mio. - Stats 2018/19 (Nets, 59 Spiele): 20,7 Minuten, 4,9 Punkte, 2,6 Rebounds, 35,1 Prozent 3P. © getty 10/31 Anthony Davis, Alter: 26, Gehalt: 27,1 Mio. - Stats 2018/19 (Pelicans, 56 Spiele): 33,0 Minuten, 25,9 Punkte, 12,0 Rebounds, 3,9 Assists, 51,7 Prozent FG. © getty 11/31 Kyle Kuzma, Alter: 23, Gehalt: 2,0 Mio. - Stats 2018/19 (70 Spiele): 33,1 Minuten, 18,7 Punkte, 5,5 Rebounds, 45,6 Prozent FG. © getty 12/31 Johnathan Williams (ist noch Restricted Free Agent), Alter: 24, Gehalt: ? - Stats 2018/19 (24 Spiele): 15,5 Minuten, 6,5 Punkte, 4,1 Rebounds, 59,1 Prozent FG. © getty 13/31 CENTER: JaVale McGee, Alter: 31, Gehalt: 3,9 Mio., Stats 2018/19 (75 Spiele): 22,3 Minuten, 12,0 Punkte, 7,5 Rebounds, 62,4 Prozent FG. © getty 14/31 DeMarcus Cousins, Alter: 28, Gehalt: 3,5 Mio., Stats 2018/19 (Warriors, 30 Spiele): 25,7 Minuten, 16,3 Punkte, 8,2 Rebounds, 3,6 Assists, 48,0 Prozent FG. © getty 15/31 Des Weiteren halten die Lakers die Rechte an ihrem Zweitrundenpick Talen Horton-Tucker. Ob der Shooting Guard mit einem Vertrag ausgestattet wird, ist aber noch nicht klar. © getty 16/31 L.A. CLIPPERS: POINT GUARD: Patrick Beverley, Alter: 30, Gehalt: 12,3 Mio. - Stats 2018/19 (78 Spiele): 27,4 Minuten, 7,6 Punkte, 5,0 Rebounds, 39,7 Prozent 3P. © getty 17/31 Landry Shamet, Alter: 22, Gehalt: 2,0 Mio. - Stats 2018/19 (Sixers/Clippers, 79 Spiele): 22,8 Minuten, 9,1 Punkte, 1,5 Assists, 42,2 Prozent 3P. © getty 18/31 SHOOTING GUARD: Lou Williams, Alter: 32, Gehalt: 8,0 Mio. - Stats 2018/19 (75 Spiele):26,6 Minuten, 20,0 Punkte, 5,4 Assists, 42,5 Prozent FG. © getty 19/31 Jerome Robinson, Alter: 22, Gehalt: 3,6 Mio. - Stats 2018/19 (33 Spiele): 9,7 Minuten, 3,4 Punkte, 40 Prozent FG. © getty 20/31 Rodney McGruder, Alter: 28, Gehalt: 4,6 Mio. - Stats 2018/19 (Heat, 66 Spiele): 23,5 Minuten, 7,6 Punkte, 3,6 Rebounds, 40,3 Prozent FG. © getty 21/31 FORWARDS: Paul George, Alter: 29, Gehalt: 33,0 Mio. - Stats 2018/19 (Thunder, 77 Spiele): 36,9 Minuten, 28,0 Punkte, 8,2 Rebounds, 4,1 Assists, 2,2 Steals, 38,6 Prozent 3P. © getty 22/31 Kawhi Leonard, Alter: 28, Gehalt: 32,7 Mio. - Stats 2018/19 (Raptors, 60 Spiele): 34,0 Minuten, 26,6 Punkte, 7,3 Rebounds, 1,8 Steals, 49,6 Prozent FG. © getty 23/31 Maurice Harkless, Alter: 26, Gehalt:11,0 Mio. - Stats 2018/19 (Blazers, 60 Spiele): 23,6 Minuten, 7,7 Punkte, 4,5 Rebounds, 48,7 Prozent FG. © getty 24/31 JaMychal Green, Alter: 29, Gehalt: 5 Mio. Dollar - Stats 2018/19 (Grizzlies/Clippers, 65 Spiele): 21,1 Minuten, 9,4 Punkte, 6,3 Rebounds, 48,3 Prozent FG © getty 25/31 CENTER: Montrezl Harrell, Alter: 25, Gehalt: 6,0 Mio. - Stats 2018/19 (82 Spiele): 26,3 Minuten, 16,6 Punkte, 6,5 Rebounds, 61,5 Prozent FG. © getty 26/31 Ivica Zubac, Alter: 22, Gehalt: 6,3 Mio. - Stats 2018/19 (Lakers/Clippers, 59 Spiele): 17,6 Minuten, 8,9 Punkte, 6,1 Rebounds, 55,9 Prozent FG. © getty 27/31 Mfiondu Kabengele, Alter: 21, Gehalt: 1,6 Mio. - Stats 2018/19 (Florida State, 37 Spiele): 21,6 Minuten, 13,2 Punkte, 5,9 Rebounds, 50,2 Prozent FG. © getty 28/31 Mit Terance Mann zogen die Clippers an Position 48 im Draft noch einen Shooting Guard von Florida State, der für seine Defense bekannt ist. Ob er einen Vertrag bekommen wird, ist noch nicht klar. © getty 29/31 FAZIT: Der Kader der Lakers ist im Moment ein wenig breiter und von den Namen her auch etwas prominenter besetzt, nimmt man die Beispiele Rondo und Cousins, die Davis auch aus alten Pelicans-Zeiten kennen. © getty 30/31 Die Teile der Clippers passen aber auf dem Papier besser zusammen, sei es durch elitäre Verteidigung oder Shooting von vier Positionen. Was aber noch dringend fehlt, ist ein weiterer Center. Davon sind aber noch einige auf dem Markt. © getty 31/31 Dennoch sollten die Clippers im Moment von der Kader-Stärke her die Nase leicht vorne haben. Das kann sich aber während einer langen Saison schnell ändern. Für Spannung ist auf jeden Fall gesorgt.

DeMarcus Cousins spricht über Recruiting von LeBron James und Rajon Rondo

So absolvierte Cousins gerade einmal 30 Spiele für die Warriors, in denen er 16,3 Punkte und 8,2 Rebounds pro Partie auflegte. In den Playoffs verletzte er sich bereits früh, kehrte in den Finals aber wieder zurück. Die 2-4-Pleite der Warriors gegen die Toronto Raptors konnte aber auch Cousins nicht verhindern.

Boogie kehrte dann aber nicht in die Bay Area zurück, sondern schloss sich lieber den Lakers an. Cousins erklärte dies mit seinem guten Verhältnis von Boogie zu Rajon Rondo und LeBron James. "Ich habe zuletzt viel mit Rondo gesprochen, sie haben mich fast schon gekidnappt", schmunzelte Boogie. "Spaß beiseite, sie sind gute Freunde von mir und ich hatte die Chance mit ihnen zu spielen."